Dân phản đối chủ đầu tư chậm giao nhà

Theo những người này, Công ty An Điền cam kết giao nhà vào quý I-2012 nhưng khi thi công đến tầng chín thì dừng lại do thiếu vốn. Chủ đầu tư hứa với khách hàng tái khởi công nhiều lần nhưng đến nay vẫn không thực hiện. Do vậy, họ yêu cầu công ty phải bồi thường thiệt hại do chậm giao nhà.

Ông Đoàn Hữu Thuần, Phó Tổng giám đốc Công ty An Điền, cho biết: “Hiện công ty gặp khó khăn về tài chính nên không thể tiếp tục thực hiện dự án. Công ty đang thương lượng với một số đối tác để tìm nguồn tài chính nhằm hoàn thiện dự án. Công ty An Điền sẽ bồi thường một phần thiệt hại cho khách hàng do chậm giao nhà nhưng tới nay hai bên vẫn chưa thống nhất được mức bồi thường.”

Theo ông Thuần, dự án chung cư Ngọc Phương Nam có tổng mức đầu tư hơn 450 tỉ đồng với gần 200 căn hộ. Hiện công ty cần hơn 150 tỉ đồng nữa để hoàn thiện dự án.

VIỆT HOA