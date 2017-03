Dân quân ‘khủng bố’ người làm chứng

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, tối 30-4, bốn thanh niên trên một xe máy trên đường về nhà trọ ở khu phố Bình Đường 2 (phường An Bình) thì gặp lực lượng dân quân đang chuẩn bị đi tuần tra. Phát hiện nhóm thanh niên vi phạm giao thông, sáu dân quân truy đuổi. Các thanh niên vừa chạy đến trước khu nhà trọ thì nhóm dân quân cũng kịp tới. Tại đây hai bên có lời qua tiếng lại thì các dân quân dùng gậy lao vào đánh tới tấp, một nạn nhân ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu. Các dân quân khống chế đưa người về văn phòng khu phố tiếp tục đánh. Cho là dân quân lạm quyền, nhiều người dân đã kéo đến văn phòng khu phố can ngăn việc đánh người và gọi điện thoại báo công an phường. Công an phường đã mời những người liên quan về trụ sở để làm rõ. Sau khi công an giải thích, vận động, hàng chục người ra về chỉ còn anh Nguyễn Văn Thạch (chủ cửa hàng điện thoại di động Ngọc Nam) cùng chị Tạ Như Thủy (chủ tiệm mỹ phẩm Thủy) là người chứng kiến toàn bộ vụ việc ở lại làm chứng. Hai người này đã tường trình toàn bộ sự thật cho công an. Các nạn nhân bị đánh từ chối giám định thương tích, không yêu cầu truy cứu hình sự những người đánh mình. Trong lúc các dân quân dùng gậy hành hung, người dân đã ghi hình, tung lên mạng xã hội làm xôn xao dư luận. Hành vi trẻ con Ông Nguyễn Ngọc Ẩn, Chủ tịch UBND phường An Bình, cho là rất bất ngờ về hành vi của Hảo và Luân. “Đây là hành vi vi phạm pháp luật, nhận thức kém, hành xử trẻ con. Hiện vụ việc công an đang làm rõ. Quan điểm của địa phương là không bao che vì các cá nhân này làm xấu hình ảnh đẹp vốn có của lực lượng dân quân trong lòng người dân” - ông Ẩn nói.