Dân quân tự vệ tham gia chém người

Theo Phạm Dũng (NLĐO)

Ngày 30-7, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Thành (SN 1992, ngụ quận Bình Thạnh) 14 năm tù, Huỳnh Tấn Phát (SN 1993, ngụ quận 3) và Nguyễn Văn Cường (SN 1991, ngụ quận Bình Thạnh) cùng mức án 12 năm tù và Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1991, nguyên là dân quân tự vệ phường 15, quận Bình Thạnh) 6 năm tù, cùng về tội giết người.Tối 23-1-2011, Trần Ngọc Hồ cùng bạn bè đến thuê phòng tại nhà nghỉ Ngọc Diệp (đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh) để hút ma túy. Khi trả phòng, Hồ không đủ tiền để trả cho nhà nghỉ nên lễ tân là anh Nguyễn Thanh Tùng đã gọi điện báo công an phường.Khi được mời lên trụ sở công an làm việc Hồ đã nhờ người nhà mang tiền đến thanh toán. Ra về, Hồ điện thoại kể cho Phát biết và nhờ Phát đi “thanh toán” giùm.Lúc này Phát đang ngồi chơi với Thanh, Cường, Thành tại chốt phường đội phường 15, quận Bình Thạnh nên rủ cả bọn cùng tham gia.Đến trước cửa nhà nghỉ, Phát và Thanh đứng ngoài cảnh giới để Thành và Cường vào hỏi chuyện lễ tân. Thành hỏi anh Đặng Quốc Việt (nhân viên lễ tân) để thuê phòng, anh Việt vừa quay lưng vào kiểm tra đã bị Cường và Thành lấy mã tấu chém liên tiếp vào đầu.Anh Việt hô hoán thì cả bọn tháo chạy. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết, thương tật 51% vĩnh viễn.CQĐT Công an TP HCM đang truy tìm Hồ và những người liên quan, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.