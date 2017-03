Dân quanh TTTM Hải Dương di dời khẩn cấp

Việc sơ tán dân bắt đầu từ 10 giờ sáng đến cuối giờ chiều qua.

Ông Vũ Tiến Phụng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Dương, cho biết: Đến chiều 18-9 đã sơ tán 52 hộ dân đến hai địa điểm là Trường cấp II Võ Thị Sáu (đường Nguyễn Đức Cảnh, TP Hải Dương) và Nhà văn hóa phường Trần Phú vì tòa nhà bị cháy đang nghiêng, lún, có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào.

Ông Phụng cũng thông tin hiện cơ quan giám định Bộ Xây dựng đang tiến hành quan trắc, giám định tình trạng của TTTM bị cháy. Sau khi có kết quả thẩm định, nếu công trình có độ lún nứt bất thường, nguy cơ sập đổ lớn thì sẽ tổ chức tháo dỡ khẩn cấp.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng cũng điều máy xúc đến hiện trường tòa nhà để chuẩn bị cho công tác tháo gỡ. Một hàng rào cọc sắt, vách tôn được chính quyền dựng lên để phong tỏa hiện trường. Nhiều tiểu thương có sạp trong TTTM cho biết: Họ vẫn chưa được vào lấy bất cứ thứ gì ở kiốt bị cháy. Nhiều kiốt có các két sắt đựng tiền, vàng, sổ sách, giấy tờ...

Chiều 18-9, đoàn giám định tìm nguyên nhân vụ cháy do Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) và các cơ quan liên quan của tỉnh đã phải tổ chức họp khẩn để tìm phương án khám nghiệm đảm bảo an toàn.

TRỌNG PHÚ