Dân Sài Gòn ăn banh lông chữa bệnh?

Chưa biết được giá trị dinh dưỡng PGS.TS Võ Sĩ Tuấn, viện trưởng Viện Hải dương học (Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam), cho biết viện đã nhận được năm mẫu con banh lông và đề nghị xác định tên loài thủy sản này của Thanh tra Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang. Sau quá trình phân loại bằng phương pháp quan sát bên ngoài và bên trong mẫu vật kết hợp với tài liệu phân loại của Clark và cộng sự năm 1971, chuyên gia phân loại của Viện Hải dương học cho biết bước đầu xác định đây là một loài thuộc bộ tua miệng phân nhánh (Dendrochirotida), lớp hải sâm (Holothuroidea), ngành động vật da gai (Enchinodermata). Theo thạc sĩ Nguyễn An Khang - chuyên gia phân loại, các mẫu vật do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn cung cấp cho Viện Hải dương học không đủ điều kiện để định danh đến mức loài vì các bộ phận cơ thể cần thiết để phân loại như tua miệng (tentacles), chân ống (polia) đã bị co thắt. Cũng theo ông Khang, loài thủy sản này phân bố nhiều ở đâu, giá trị bổ dưỡng thế nào, có thuộc danh mục được bảo vệ hay không thì chưa thể xác định. Trong khi đó, TS Từ Ngữ - tổng thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam - cho biết banh lông là một loài không có trong bảng thành phần hóa học thức ăn Việt Nam. Cho nên, nếu banh lông là thực phẩm thì là loại thực phẩm không thông dụng, vì vậy chưa thể nhận xét về giá trị dinh dưỡng nếu có của banh lông. Ông Trần Văn Năm, phó viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, cho biết chưa bao giờ nghe tên con banh lông, vì vậy chưa thể xác định giá trị về dinh dưỡng cũng như dược học của loài này. Khi chưa biết được giá trị dinh dưỡng, dược học của banh lông, ông khuyên người tiêu dùng nên cẩn thận khi sử dụng.