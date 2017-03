Dàn siêu xe mô hình gây “bão” trên mạng là của học sinh

(PLO)- Ngày 12-3, thông tin với báo chí, người phát ngôn Công an TP Cần Thơ cho biết Công an TP đã làm rõ những cá nhân có liên quan đến vụ việc đã đưa hình ảnh, thông tin về dàn “siêu xe” mang biển số xanh do Công an TP Cần Thơ quản lý với lời bình: “Sắp có biến lớn rồi ...” lên mạng xã hội.