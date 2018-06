Dân Thủ Thiêm muốn cùng với chính quyền TP.HCM gỡ rối

Sáng 8-6, Trưởng ban Tiếp công dân trung ương Nguyễn Hồng Điệp cùng Phó chủ tịch UBND TP.HCM Huỳnh Cách Mạng có buổi tiếp xúc với bà Nguyễn Thị The và một số hộ dân khiếu kiện liên quan đến việc thực hiện dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Mong lập đoàn thanh tra làm rõ trắng đen

Nêu vấn đề với lãnh đạo Trung ương và TP.HCM, bà Nguyễn Thị The (khu phố 1, phường Bình An) cho rằng trước nay Trung ương và lãnh đạo TP.HCM chỉ đạo nhiều lần liên quan đến khiếu nại ở khu đô thị mới Thủ Thiêm nhưng chưa giải quyết được. Buổi tiếp công dân này, bà The mong muốn làm sao cho rõ vấn đề vướng mắc lâu nay.



Bà Nguyễn Thị The phát biểu tại buổi tiếp công dân. Ảnh: HOÀNG GIANG

Bà The đưa ra hai điều kiện mà bấy lâu nay người dân khu phố 1, phường Bình An mong muốn. Thứ nhất là muốn Chính phủ lập đoàn thanh tra để làm rõ trắng đen về khu đô thị mới Thủ Thiêm.



“Quá lâu rồi, bà con khổ quá trời, khổ dữ lắm nên số bà con ra ngoài Hà Nội là 71 hộ nhưng gần đây bà con không đi đủ, chỉ còn 31 hộ, chúng tôi dề nghị Văn phòng Trung ương lập danh sách các hộ này”- bà The nói.

Điều kiện thứ hai mà bà The mong muốn là cùng với chính quyền TP.HCM để gỡ vướng. “Chúng tôi biết ai sai ai đúng. Chính quyền TP có nhiệt tình để cùng nhau gỡ rối cho 31 hộ này ở khu phố 1 phường Bình An về khu 4,3 ha, chứ lâu nay bà con khổ lắm rồi. Chúng tôi quen khổ rồi”- bà The nói.

Bà The cho biết, bà có gặp lãnh đạo TP ở trung ương và Chủ tịch, Phó chủ tịch quận 2 nhiều lần cũng với nguyện vọng như trên để làm sao cùng nhau để cùng gỡ vướng.

Ông Lê Văn Lung (khu phố 1, phường Bình An) nhắc lại, vụ việc tố cáo của chúng tôi, UBND TP có ra thông báo cuộc đối thoại 2009, nội dung của của Chủ tịch UBND TP đã thừa nhận khu vực chúng tôi ngoài quy hoạch nhưng không nằm ngoài ranh. “Cái này là sai”- ông Lung nói.

Hoán đổi nhà đất sang khu 4,3 ha

Theo ông Lung, do kết luận này mới ra hệ lụy, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, quận 2 đã cưỡng chế phá dỡ nhà chúng tôi. Đối với kết luận UBND TP chúng tôi đã phản ánh. Đến nay gần 10 năm, lãnh đạo Ban tiếp công dân Trung ương cho rằng vụ việc đã được Thủ tướng xem xét và đang Thanh tra, kiểm tra rà soát giải quyết vụ việc.

“Giữa những hội nghị tiếp xúc cử tri, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch HĐND TP.HCM từng tuyên bố vụ việc của chúng tôi thuộc thẩm quyền giải uyết của Thanh tra Chính phủ và chờ kết luận Thanh tra. Tức vụ việc dã được Thanh tra Chính phủ thụ lý xem xét. Qua nhiều lần chỉ đạo của Phó Thủ tướng cho Thanh tra các Bộ ngành, qua 4-5 kết luận chỉ đạo, đến nay quá 2 năm cũng chưa thấy tiến độ gì cả”- ông Lung băn khoăn.



Ông Lê Văn Luông phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: HOÀNG GIANG

Từ đó, ông Lung cho rằng, Thanh tra CP và các bộ ngành trung ương chưa thực sự vào cuộc. “Nếu muốn rà soát cho rõ ràng những nội dung tố cáo cho của bà con, tối thiểu Thanh tra CP và Bộ ngành cũng phải tiếp xúc làm việc trực tiếp với bà con chúng tôi, xem cho rõ ràng, xem chúng tôi có chứng cứ gì không”- ông Lung lý giải.



Làm việc với lãnh đạo Trung ương và TP.HCM , ông Lung mong muốn: Thứ nhất bà con yêu cầu thành lập đoàn thanh tra liên ngành thanh tra toàn diện các sai phạm tại dự án này, giải quyết đơn tố cáo theo đúng trình tự thủ tục.

Thứ hai, nếu Chính phủ, UBND TP.HCM có thiện chí để giải quyết tố cáo này cho rốt ráo triệt để thì chúng tôi chấp nhận cùng lãnh đạo TP để giải quyết. “Việc sai trái này nằm ở nhiệm kì trước, những khó khăn dồn lại cho lãnh đọa khóa mới. Bà con có thiện chí đề nghị lãnh dạo TP.HCM giải quyết cho chúng tôi bằng cách hoán đổi những hộ bị cưỡng chế vẫn còn khiếu nại tố cáo , những hộ chưa cưỡng chế nhưng có quyết định cưỡng chế, những người ở lại cũng rất khổ... Những nhà còn lại khoảng 20-30 căn như da beo làm ảnh hưởng đến mặt bằng dự án, đề nghị những hộ ngoài ranh quy hoạch đã bị cưỡng chế dồn lại một góc để không ảnh hưởng mặt bằng, tại mảnh 4,3 ha”- ông Lung nói.

Theo ông Lung, đây là cách giải quyết hài hòa chia sẻ khắc phục những gì vướng trước đó.

Thứ ba, ông Lung đề nghị nếu Thủ tướng lập đoàn thanh tra thì trước khi báo cáo cho Thủ tướng, đoàn thanh tra phải tiếp xúc, làm việc với bà con để tiếp nhận các nội dung người dân tố cáo, tiếp nhận tài liệu chứng cứ của dân, làm rõ trước khi báo cáo Thủ tướng để Thủ tướng giải quyết rõ ràng, đúng pháp luật.

“Không ai bù đắp được, chúng tôi chỉ cần ổn định trở về tái lập nhà ở, ổn định cuộc sống”- ông Lung nói.

Cuộc tiếp công dân vẫn đang tiếp diễn.