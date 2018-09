Dân Thủ Thiêm nói gì về kết luận kiểm tra?

Cựu KTS trưởng TP.HCM Lê Văn Năm: "Lãnh đạo TP giao tôi ký duyệt quy hoạch" Ngoài khu đất 4,3 ha phường Bình An không có trong ranh quy hoạch, TTCP cũng kết luận quy hoạch Thủ Thiêm bị giảm 26,3 ha đất cũng thuộc phường Bình An do TP lấy đất giao cho doanh nghiệp làm năm dự án. TTCP cho rằng việc KTS trưởng TP (lúc đó là ông Lê Văn Năm) phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2.000 như trên là không đúng thẩm quyền (UBND TP mới được phê duyệt quy hoạch). Do đó trách nhiệm chính thuộc về KTS trưởng TP, các sở, ngành liên quan và UBND TP. Bày tỏ ý kiến trên báo điện tử VNExpress.net, ông Lê Văn Năm cho hay trước khi ký quy hoạch 1/2.000 có trình lên lãnh đạo TP, sau đó lãnh đạo giao lại cho ông ký. “Tôi ký duyệt bất cứ cái gì liên quan đều theo quy trình, thủ tục. Có nhiều ban, ngành, cơ quan tham gia vào việc này, đâu chỉ mình tôi quyết hay ký duyệt được. Vì để ra cái quy hoạch này phải trình lên trình xuống, rồi phải thảo luận kỹ lưỡng các thứ” - ông Năm khẳng định.