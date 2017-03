Dân tiếp tục đưa hàng chục ô tô chặn cầu Bến Thủy

Theo VOV, người dân xuống xe rồi đi bộ đến trạm thu phí để yêu cầu lãnh đạo cơ quan trả lời những thắc mắc nhưng do lãnh đạo trạm vắng mặt, họ quay trở về vị trí cũ tiếp tục chặn xe.

Theo Trung tá Võ Mậu Sơn, Trạm trưởng Trạm Công an Gia Lách (Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) thì Công an huyện Nghi Xuân đã điều động lực lượng chức năng đến tuyên truyền, vận động người dân giải tán khỏi hiện trường. Đến hơn 9 giờ 30, nhiều người mới chịu lái ô tô đi.

Theo tìm hiểu, người dân cho rằng việc đặt Trạm thu phí BOT cầu Bến Thủy 1 là không hợp lý. Bởi người dân ở huyện Nghi Xuân và một số vùng ở Hà Tĩnh không sử dụng các hạng mục được đầu tư từ nguồn vốn BOT. Tuy nhiên, khi đi qua cầu Bến Thủy 1 người dân vẫn phải đóng phí để thu hồi nguồn vốn này. Được biết việc dàn ô tô chặn giao thông đã xảy ra từ hôm 3-12.