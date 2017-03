Dân tố bị quyền trưởng công an xã đánh hộc máu

“Hiện máu không còn chảy ra từ mũi và miệng nữa nhưng đầu và thân mình vẫn đau ê ẩm, chưa thể đi vững” - anh Vũ cho biết.

Theo anh Vũ, do có mâu thuẫn nên nhóm của anh và một nhóm thanh niên khác đã đánh nhau trong đêm 14-7. Đến sáng 16-7, nhóm kia kéo đến nhà Vũ trả thù, hai bên tiếp tục xô xát khiến công an viên thôn phải ra giải tán.

Ngay trưa cùng ngày, Công an xã Kỳ Ninh gửi giấy triệu tập anh Vũ đúng 13 giờ 20 phút ngày 16-7 có mặt tại Công an xã Kỳ Ninh để làm việc về vụ gây rối trật tự công cộng.

“Khi vào phòng làm việc, anh Phạm Xuân Hảo, Quyền Trưởng Công an xã Kỳ Ninh, dùng gậy cao su đánh vô mông tôi, sau đó đánh ba lần vào đầu tôi dù một công an viên đã nhắc nhở “đánh vào đầu nguy hiểm đó”. Sau đó, anh Hảo bắt tôi ngồi viết bản tường trình đến 18 giờ mới cho về” - anh Vũ kể.

Sau khi về nhà, anh Vũ bị choáng, máu chảy ra từ miệng, mũi, đi không vững nên gia đình đã gọi trưởng thôn và công an viên của thôn đến. Ông Phạm Đình Tuyết, công an viên thôn Tân Thành, viết vào biên bản: “Chúng tôi kiểm tra hiện trường thấy Vũ đang nằm sấp trên giường, khạc, nhổ vào cái chậu nhôm. Trong chậu có một số máu và bông băng có dính máu. Kiểm tra hiện trường xong, chúng tôi cho Vũ đi bệnh viện để khám, chữa trong đêm”.

Tại BV Đa khoa thị xã Kỳ Anh, anh Vũ được chẩn đoán bị tổn thương nóng tác động nhiều vùng cơ thể. Do bị thương nặng, anh Vũ được chuyển lên BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu, điều trị.

Bà Phạm Thị Đào, mẹ anh Vũ, cho biết: “Ngay trong hôm Vũ bị đánh, tôi đến gặp anh Hảo yêu cầu đến nhà xem tình trạng cháu nhưng anh Hảo không đến. Vừa qua, anh Hảo và em trai mang bịch hoa quả đến bệnh viện thăm và nói “bay muốn tố cáo à” rồi ra về. Sau đó, tôi gặp anh Hảo chất vấn thì anh Hảo thừa nhận chỉ đánh vào mông Vũ chứ không đánh vào đầu”.

Trao đổi với PV, ông Hảo cho rằng: “Tôi có triệu tập anh Vũ lên làm việc do có liên quan đến một vụ ẩu đả. Hiện hồ sơ vụ ẩu đả chúng tôi đã chuyển lên công an thị xã. Tôi vào bệnh viện thăm anh Vũ là muốn xem gia đình tính thế nào thôi. Không có chuyện tôi và công an xã đánh anh ta. Vụ việc thế nào thì công an thị xã đang làm rõ”.

Thế tại sao bà Đào cho biết ông đã công nhận có đánh vào mông, vào người chứ không đánh vào đầu Vũ? Ông Hảo trả lời: “Đó là tôi trao đổi với gia đình, nói chuyện cởi mở để giáo dục Vũ thôi chứ tôi không công nhận đánh Vũ. Báo chí phải nghe cho đúng, cho chuẩn (!?)”.

Ngày 27-7, Đại tá Đặng Hoài Sơn, Trưởng Công an thị xã Kỳ Anh, cho biết: “Chúng tôi cảm ơn báo chí đã cung cấp thông tin. Công an thị xã sẽ kiểm tra sự việc, nếu đúng như tố cáo thì sẽ xử lý nghiêm”.