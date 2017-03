Dân tố công an xã dùng bình xịt hơi cay làm chết người

Sáng 20-3, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan này đang điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra tối 17/3 ở xã Xuân Thọ gây chết người.



Theo bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1955, ngụ tại ấp Gia Lào, xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) – mẹ ruột của em Lê Đức Thành, nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn, khoảng 22h45 ngày 17/3, Thành có xin phép mẹ cùng với 5 người bạn là Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Văn Lân, Mai Trọng Vỹ, Nguyễn Nhân Đức, Nguyễn Văn Minh đi trên 3 xe máy tới uống café ở một quán tại xã Xuân Thọ.

Khi tới nơi thấy quán đã đóng cửa nên cả 6 thanh niên này đã quay xe ra về. Đi được khoảng vài chục mét, cả 6 em nhìn thấy hai người mặc sắc phục công an đi ở chiều ngược lại.



Chiếc áo của em Minh Tiến, người đi chung xe với nạn nhân Thành cho tới tối 19/3 vẫn còn mùi nồng nặc khó chịu.

Bất thình lình, một người mặc sắc phục công an cầm một chiếc bình xịt khói trắng về nhóm thanh niên. Lúc này, Thành chở Tiến đi sau cùng và bị khói trắng bay vào mặt khiến cay mắt. Thành loạng choạng tay lái, không còn thấy đường nên đã đâm thẳng vào trụ đèn ở ven đường. Được đưa đi cấp cứu nhưng Thành đã tử vong vào sáng hôm sau ở bệnh viện. Em Tiến cũng bị chấn thương, hiện đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Bà Hoa đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Xuân Lộc sớm vào cuộc, điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra cái chết cho con trai của chị.



Chiều 20-3 Thượng tá Trần Tiến Đạt – Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Công an tỉnh Đồng Nai và một đại diện lãnh đạo Công an xã Xuân Thọ xác nhận, tối 17/3 trên địa bàn tuyến đường liên huyện ở xã Xuân Thọ có xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo đó, có em Lê Đức Thành cùng với 5 người bạn khác của mình đi trên 3 chiếc xe gắn máy, nhưng chỉ có 2 người đội mũ bảo hiểm, 1 xe lưu thông không mở đèn chiếu sáng, có những biểu hiện say xỉn, lưu thông với tốc độ khá nhanh.

Trên đường đi tuần tra, nhóm 2 công an viên xã Xuân Thọ đã ra tín hiệu dừng toàn bộ 3 xe gắn máy nhưng nhóm thanh niên đã không dừng lại, mà bỏ chạy. Do lưu thông với tốc độ cao, lại không làm chủ được tay lái nên Thành đã tự cho xe đâm vào trụ đèn, rồi té xuống đường, tử vong sau đó.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai và công an xã Xuân Thọ bác bỏ thông tin việc công an xã sử dụng bình xịt hơi cay xịt vào nhóm thanh niên.

Một số thông tin cho rằng chiếc áo mà nạn nhân mặc lúc xảy ra tai nạn có mùi hơi cay, Thượng tá Trần Tiến Đạt nhấn mạnh, các thông tin mà Công an tỉnh Đồng Nai nhận được chỉ là báo cáo ban đầu, còn hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được Công an huyện Xuân Lộc điều tra, xác minh để có hướng xử lý nếu cán bộ, chiến sĩ có sai phạm.

