Dân tự lắp kích sóng ảnh hưởng đến tín hiệu di động

(PL)- “Sáu tháng đầu năm 2015 đã xử lý 83 vụ can nhiễu, trong đó có tám vụ can nhiễu hàng không, 61 vụ can nhiễu thông tin di động, sáu vụ can nhiễu phát thanh truyền hình”.

Ngày 16-7, tại hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm, Cục Tần số vô tuyến điện cho biết như trên. Theo cục này, can nhiễu liên quan đến 3G đã gia tăng đột biến tại Hà Nội sau khi các nhà mạng viễn thông tiến hành thử nghiệm HSPA trên băng tần 900 MHz. Tại các khu vực nội thành Hà Nội, độ thâm nhập của sóng vô tuyến điện không vào đến những nơi mong muốn của người dân sử dụng di động nên người dân đã tự ý lắp đặt các thiết bị kích sóng (repeator) và đây là những thiết bị không được cấp phép. Cục Tần số vô tuyến điện đang tiếp tục xác định nguồn nhiễu có hại gây ra cho mạng thông tin di động của Viettel, VMS, VinaPhone tại 50 điểm trên địa bàn Hà Nội... Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng lưu ý Cục cần tăng cường công tác kiểm soát tần số nhằm bảo đảm an toàn hàng không, đặc biệt là tại các sân bay lớn. V.THỊNH