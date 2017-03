Dân vây bắt xe bồn đổ chất thải ra môi trường

Ông Phan Văn Thưởng, một người dân tham gia bắt giữ xe bồn, cho biết đêm 5-1, người dân phát hiện xe bồn 60C-013.18 (loại 16.000 lít) đang đổ chất thải màu đen, mùi hôi thối thẳng ra bãi đất trống ven đường đất đỏ tại khu vực phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai nên tiến hành vây bắt. Khoảng 30 phút sau, một xe bồn khác cùng loại tiếp tục chạy đến khu vực này cũng bị người dân giữ lại. Nhận được tin báo, Công an phường Trảng Dài đã đến hiện trường lập biên bản và áp giải xe bồn 60C-013.18 về trụ sở, đồng thời báo cho cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đồng Nai đến làm việc. Công an đã xác định được chủ chiếc xe bồn ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Bước đầu chủ xe khai nhận số chất thải trên hút từ hầm thải của một nhà máy giấy ở phường Thống Nhất, TP Biên Hòa.

Một người dân cho biết đây không phải là lần đầu tiên các xe bồn chở chất thải đến khu vực này đổ trộm, gây ô nhiễm nghiêm trọng khiến người dân rất bức xúc.

TIẾN DŨNG