Đăng bộ bắt bẻ công chứng, làm khó dân

Sau khi Pháp Luật TP.HCM ngày 7-6 đăng bài “Dân khổ vì đăng bộ, cấp giấy trễ hẹn”, nhiều bạn đọc đã thông tin thêm về việc cơ quan đăng bộ một số nơi “đẻ” ra thủ tục, bắt bẻ việc công chứng.

Bị “vịn” lại

Ông Trần Văn Hùng, ngụ tại 126/5 đường số 9, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, lấy một chồng hồ sơ căn nhà này: “Tôi mua căn nhà này đã hai năm nay vẫn chưa được đăng bộ”. Căn nhà trên vốn được cấp giấy chứng nhận vào năm 2004, do ông bà Nguyễn Văn Đức-Đặng Thị Kim Anh đứng tên. Tháng 5-2009, vợ chồng ông Đức-bà Anh bán một phần căn nhà trên cho ông Hùng. Hợp đồng mua bán nhà (một phần) lập tại Phòng Công chứng số 3.

Hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế, ông Hùng mang hồ sơ qua nộp đăng bộ tách thửa thì… bị “vịn” lại đến nay. Sau nhiều lần nộp vào-trả ra, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận Thủ Đức có văn bản nêu lý do không đăng bộ cho ông là “đối chiếu bản vẽ mua bán với bản vẽ sơ đồ nhà ở đất ở thì phần nhà đất còn lại của bên bán không có lối đi” (mặc dù bản vẽ công chứng có thể hiện).

Ông Hùng khiếu nại rằng bên bán vẫn có lối đi đúng như trong bản vẽ mua bán. Tháng 3-2011, trong biên bản làm việc, quận này cho biết qua kiểm tra thực tế và giấy tờ pháp lý liên quan thì bên bán có thỏa thuận một lối đi ra ngoài với nhà lân cận.

Ông Hùng nộp lại hồ sơ đăng bộ thì sau khi trễ hẹn hơn nửa tháng, ông Hùng nhận được thông báo: Không thể giải quyết! Lý do là bên bán đúng là có lối đi nhưng lối đi này do bên bán và nhà lân cận tự hoán đổi thỏa thuận, không ra công chứng. “Đối chiếu với Luật Đất đai thì trường hợp đã có giấy tờ thì việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được cơ quan công chứng chứng nhận” - quận này cho hay.

Làm thủ tục giấy tờ nhà đất tại UBND quận Tân Phú, TP.HCM. Ảnh: HTD

“Tôi là bên mua, đâu có liên quan đến những việc của bên bán với nhà hàng xóm. Hơn nữa, miễn họ có lối đi thì thôi, họ thỏa thuận nhau, làm sao tôi bắt được họ phải mua bán, công chứng lối đi như yêu cầu của quận đây?” - ông Hùng bức xúc. Ông cho biết, do chưa hoàn tất thủ tục pháp lý nên căn nhà trên vẫn chưa thuộc quyền sở hữu của ông nên vẫn không thể thế chấp, mua bán trong khi gia đình rất khó khăn, vợ bệnh ngặt nghèo.

Bắt bẻ hợp đồng nhưng… trật lất

Được tiếng là thông thoáng, cải cách về thủ tục hành chính nhưng quận Tân Phú vẫn có một số trường hợp làm phiền dân.

Gia đình bà NBN đang làm thủ tục khai nhận di sản tại căn nhà 83/24 Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Do sống ở nước ngoài nên bà N. ủy quyền cho người em trai thay mặt bà ký văn bản thỏa thuận phân chia di sản, tặng cho phần tài sản của bà cho người cha.

Hợp đồng đã qua công chứng nhưng đến khâu đăng bộ thì phải đi đến lần thứ ba bà N.mới nộp được hồ sơ. Lý do là cán bộ tiếp nhận yêu cầu bà N. phải làm thêm giấy cam kết chỉ ủy quyền một lần duy nhất, cho một người duy nhất. Theo cán bộ này giải thích, phải làm đơn này để tránh tranh chấp. Thật ra yêu cầu này không có trong quy định. Hơn nữa, bà N. đã ở nước ngoài nên việc làm cam kết bổ sung vô cùng khó khăn. Đến lần thứ ba quay lại, may thay, do đổi cán bộ tiếp nhận hồ sơ, người cán bộ này không yêu cầu phải có đơn cam kết trên mà nhận ngay hồ sơ.

Một trường hợp khác, sau khi làm thủ tục công chứng tặng cho nhà vài hôm, ông TKQ ngụ tại đường Âu Cơ, phường Phú Trung phải quay lại Phòng Công chứng số 7 đề nghị điều chỉnh.

Ông Q. cho biết: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận Tân Phú có thư mời yêu cầu ông phải liên hệ cơ quan công chứng để “bổ sung địa chỉ của căn nhà trên trang chứng nhận của công chứng viên”, do công chứng viên đã không thể hiện theo yêu cầu của Luật Công chứng.

Phòng Công chứng số 7 đáp trả bằng một văn bản, khẳng định Luật Công chứng không yêu cầu phải ghi địa chỉ tài sản vào trang chứng nhận của công chứng viên. Chẳng những vậy đối chiếu với mẫu hợp đồng công chứng theo Thông tư 04/2006 thì không có mẫu nào có phần địa chỉ tài sản “yêu cầu này không phù hợp Luật Công chứng và Thông tư 04 nên không thể đáp ứng” - Phòng Công chứng số 7 trả lời. Sau văn bản hồi đáp này thì hồ sơ của ông Q. đã được quận Tân Phú… nhận lại!

Tốt nhất là quận… duyệt trước bản vẽ? Trưởng phòng Công chứng Sài Gòn Phan Văn Cheo và ông Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Công chứng số 3, cho hay trường hợp mua bán công chứng đến khâu đăng bộ bị rắc rối không phải hiếm. “Để giảm rủi ro, phức tạp cho các bên, tôi cũng khuyến khích và phân tích để các bên đi duyệt bản vẽ tại quận trước. Thật ra không hề có quy định bắt buộc phải duyệt bản vẽ mua bán nhà thì mới được công chứng. Do đó, nếu dân không muốn để quận duyệt trước thì chúng tôi vẫn phải công chứng” - ông Tuấn nói. Trưởng phòng TN&MT quận Tân Bình cũng cho hay quận này duyệt bản vẽ mua bán trước để kiểm tra về diện tích, số tờ, số thửa… có đủ điều kiện để tách thửa hay không. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định như ông Tuấn: Không có quy định nào bắt buộc bản vẽ mua bán một phần phải được kiểm tra trước. Thực tế có một số nơi cũng áp dụng duyệt bản vẽ trước như Tân Bình, Bình Thạnh, quận 5… và nếu không duyệt trước như quận Thủ Đức, tuy không sai quy định và thoáng cho dân nhưng đến khi đăng bộ thì… dân khổ!

CẨM TÚ