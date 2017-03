Đăng ký ôtô: Cán bộ đùn đẩy việc cho dân

Sau hơn sáu tháng thực hiện việc cấp, đổi, thu hồi giấy đăng ký và biển số các loại xe cơ giới theo Thông tư 36/2010 của Bộ Công an, nhiều rối rắm xuất hiện từ tấm giấy đăng ký (cà vẹt) và việc đăng ký biển số xe năm chữ số.

Bắt dân làm phần việc của công an

Anh Kiều Duy K. ở huyện Bình Chánh mua lại chiếc xe tải thùng hiệu KIA 1,2 tấn đời 2004. Anh mang xe và toàn bộ hồ sơ mua bán đến Đội Đăng ký quản lý xe 282 Nơ Trang Long, TP.HCM (Đội 282) để đổi cà vẹt, biển số. Đến phần ghi các thông số như kích thước bao, tự trọng, tải trọng, kích cỡ lốp, kích thước thùng… cán bộ đăng ký bảo anh K. phải tự khai trước rồi cán bộ sẽ kiểm tra, đối chiếu giữa lời tự khai với hồ sơ sau.

Theo anh K., Thông tư 36 quy định các việc trên là do cán bộ đăng ký xe kiểm tra, xác định nên anh thắc mắc với cán bộ đăng ký. Cán bộ này giải thích: Xe anh K. mua lại qua nhiều đời chủ nên để xác định chính xác, thống nhất các thông số kỹ thuật hiện tại thì phải có lời tự khai của chủ xe mới và phải đến trạm đăng kiểm đang lưu giữ hồ sơ gốc của xe để xin ghi lại, chứng nhận các thông số này.

Còn anh Trần Hữu T. mua một chiếc tải nguyên thủy là thùng lửng, không mui được cải tạo lại thành thùng kín. Cán bộ đăng ký nói rằng xe của anh T. đã cải tạo thùng nên các thông số ghi ở trang đặc điểm phương tiện không còn phù hợp với thực tế. Vì vậy, anh T. phải cung cấp các thông số mới nhất, có chứng nhận của trạm đăng kiểm gốc và có bản cam kết của anh K. về nguồn gốc xe có xác nhận của địa phương.

Việc cấp biển năm chữ số là bước cải cách hành chính nhưng nếu cán bộ thiếu tận tâm sẽ đẩy khó về cho dân, sinh rối rắm. Ảnh: L.ĐỨC

Trường hợp của anh Đào Hồng P. mới thực sự khốn khổ. Trên tấm cà vẹt chiếc xe tải của anh có dòng kích cỡ lốp trước/sau nhưng không ghi thông số cụ thể. Thế là khi xe chạy, anh bị cảnh sát kiểm tra và “vặn”: Không có thông số lốp trên cà vẹt thì không thể biết anh P. dùng lốp cỡ gì, loại gì. Vì thế chiếc xe bị tạm giữ, còn anh P. buộc phải về Đội 282 xin giấy chứng nhận kích cỡ lốp. Đến địa chỉ này, cán bộ đăng ký trả lời: Nội dung kích cỡ lốp trên cà vẹt ghi cũng được mà không cũng chẳng sao. Hơn nữa, phần mềm máy vi tính ghi kích cỡ lốp chưa hoàn thiện nên trên cà vẹt đành để trống…

Loanh quanh rồi về lại… 282!

Với trường hợp của anh K., khi trở lại trạm đăng kiểm gốc, nơi đây giải thích: Dù chiếc xe đã qua nhiều đời chủ và hoán cải thì các thông số kỹ thuật mới để làm cà vẹt và biển số mới đều nằm ở trang “cải tạo, thay đổi kết cấu xe” của sổ chứng nhận đăng kiểm. Biết việc này, anh K. trở lại Đội 282 trình bày, lúc này cán bộ đăng ký mới coi sổ chứng nhận đăng kiểm, dò trên máy vi tính. Té ra toàn bộ các thông số mà cán bộ nơi này yêu cầu anh về trạm đăng kiểm xác nhận đều có trên máy!

Ở trường hợp của anh T., anh phải mất một ngày chạy xe về trạm đăng kiểm gốc, tốn 240.000 đồng phí đo thùng. Cẩn thận hơn, anh T. đến Sở GTVT xin biên bản xác nhận lần cải tạo cuối cùng. Sở GTVT cho biết: Các giấy tờ liên quan đến cải tạo xe đều nằm ở… 282, chỉ cần cán bộ đăng ký lục hồ sơ hoặc lên máy lưu trữ là có hết!... Anh T. tốn công sức làm thủ tục đo thùng xe nhưng khi anh nộp giấy đo thùng có xác nhận của đăng kiểm, cán bộ đăng ký ở Đội 282 lại nói: “Việc đo thùng chúng tôi làm cũng được nhưng có giấy của đăng kiểm sẽ chắc ăn hơn!”.

Tấm cà vẹt cũ (ở trên, cắt góc) và tấm cà vẹt mới quá khổ ở dưới. Ảnh: L.ĐỨC

Cà vẹt mới: Nhiều thông tin thừa

Đã vậy, theo nhiều chủ xe, giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô (cà vẹt xe) năm chữ số có kích thước lớn hơn loại cũ. Lý do là hầu hết các nội dung về tên chủ xe, địa chỉ, nhãn hiệu, đời xe và các thông số kỹ thuật đều phải ghi ở mặt sau nên phải to hơn để chứa các thông tin trên. Chính vì nó to, không cùng kích thước với bằng lái, bảo hiểm, CMND nên người dân gặp nhiều bất tiện khi cất giữ. Ngay cán bộ đăng ký xe ở Đội 282 cũng cho rằng ghi các thông tin trên trên tấm cà vẹt là thừa vì các thông số này đã được ghi rõ trong sổ chứng nhận đăng kiểm. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát trên đường thì họ cũng kiểm tra cả sổ đăng kiểm nên ghi trên cà vẹt là không cần thiết.

Cạnh đó, theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong thời gian tới sẽ áp dụng thẻ hóa cả sổ đăng kiểm. Lúc ấy thẻ đăng kiểm sẽ có thông tin về chu kỳ đăng kiểm và khi đó toàn bộ giấy tờ xe (bằng lái, đăng kiểm, bảo hiểm…) đều nằm trong ví người dùng. Nhưng tấm cà vẹt nếu theo mẫu như quy định hiện nay thì vẫn quá khổ không cần thiết!

Được biết, hiện Công an TP đang tập hợp phản ánh từ các đội đăng ký xe để báo cáo Bộ Công an về những phát sinh mới.

Lẽ ra dân chỉ còn làm 30% công việc Trước đây, việc khai đăng ký xe gần như do chủ xe phải làm. Nay với Thông tư 36/2010, phần việc của người dân chỉ còn 30% mà thôi. Thật ra với quy định mới, khối lượng công việc có tăng lên, đòi hỏi cán bộ đăng ký phải tinh thông nghiệp vụ hơn, sử dụng thành thạo máy tính và vào mạng tra cứu nhiều hơn nhưng một số cán bộ đăng ký chưa thạo lắm. Việc xác định rõ các thông số của từng chiếc theo yêu cầu của Thông tư 36 rất phức tạp, nhất là với các loại xe chuyên dùng, xe hoán cải, xe qua nhiều đời chủ… Khi gặp các xe “mờ” về thông số, người cán bộ đăng ký lẽ ra phải trao đổi với cán bộ của đội hoặc với cơ quan đăng kiểm để có dữ liệu, không được đẩy cái khó về cho dân, sinh rối rắm. Chúng tôi xin rút kinh nghiệm! Trung tá DƯƠNG QUAN HẢI, Đội trưởng Đội 282

