Đằng sau vụ nữ sinh giết bạn cùng trường

Ngày 29/3, TAND Thành phố Hà Nội đưa bị cáo Lê Thị Hà Trang (SN 1997, ở Mỹ Đức, Hà Nội) ra xét xử tội "Giết người".



Trước vành móng ngựa, cô nữ sinh xinh đẹp lí nhí khai lại hành vi phạm tội của mình.



Trang khai rằng, vì nhiều lần bị các bạn "quây" đánh, không kiềm chế được, cô nữ sinh đã rút dao đâm các bạn. Một nạn nhân tử vong, Trang phải đối mặt với tội giết người.







Bị cáo tại tòa.



Theo T.Nhung (Vietnamnet)

Vốn học cùng lớp 7A, trong một lần chơi tá lả bị thua phải quỳ đã dẫn đến mâu thuẫn giữa Trang và Trần Thị Hoài (SN 1997, ở Mỹ Đức, Hà Nội).Hoài vốn chơi thân với nhóm bạn gồm Trần Thị Ngọc Lan (SN 1997), Cao Thị Kiều Loan (SN 1997) Phạm Ngọc Ánh (SN 1997), Lê Thị Ánh (SN 1997), Lương Thị Ngọc Huyền (SN 1998, đều trú tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội), thấy bạn mâu thuẫn với Trang, cả hội cùng hùa vào ghét và "đánh hội đồng" cô bạn cùng lớp.Sau chuyện gây gổ đánh nhau kể trên, Trường THCS Đồng Tâm đã ra quyết định kỷ luật và yêu cầu gia đình các nữ sinh giáo dục, ngăn chặn các cháu không được tái phạm.Sang năm 2011, nhà trường đã phải chuyển Lê Thị Hà Trang sang học lớp 8B. Dù vậy, Trang và Hoài vẫn còn mâu thuẫn với nhau.Sáng ngày 25/5/2012, Nguyễn Văn Hưng (SN 1993, trú tại huyện Mỹ Đức), là bạn của Loan đã chặn đánh Trang ở cổng trường khi đi học về. Hôm đó, được can ngăn, Trang ra về.Đến chiều cùng ngày, Lê Đình Thắng (SN 1995), là anh ruột Trang cùng Lê Thị Liên (là bạn Trang) và Trang nhờ Loan gọi Hoài ra nhà văn hóa để nói chuyện.Khi Hoài ra gặp Thắng, Trang, Liên thì Trang và Liên xông vào đánh nên Hoài đã phải bỏ chạy về nhà.Khoảng 7 giờ 10 sáng ngày 30/5/2012, Trần Thị Hoài, Phạm Ngọc Ánh, Cao Thị Kiều Loan, Trần Thị Ngọc Lan, Lương Thị Ngọc Huyền, Lê Thị Ánh, đều là học sinh lớp 9A, trường THCS Đồng Tâm đến trường học ôn để thi vào lớp 10.Khi đi đến cầu thang lên tầng 2 khu phòng học của khối 9 thì gặp Lê Thị Hà Trang đi đến.Cả hội chặn Trang lại và đôi bên đã xảy ra đôi co, cãi vã. Trong lúc lời qua tiếng lại, Trang rút dao nhọn trong cặp sách ra đâm 1 nhát vào bụng Phạm Ngọc Ánh làm Ánh ngã ngửa người xuống đất.Hoài xông vào đỡ Ngọc Ánh thì bị Trang dùng dao đâm 1 nhát vào ngực. Trang rút dao ra đâm tiếp 1 nhát về phía Hoài nhưng Lan kịp kéo Hoài ra. Trang tiếp tục rút dao đâm 1 nhát về phía Hoài nhưng Lan kéo Hoài xoay người bỏ chạy nên không trúng.Sau đó Trang cầm dao chạy ra khỏi trường bỏ trốn, còn Trần Thị Hoài, Phạm Ngọc Ánh được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, Ngọc Ánh tử vong trên đường đi cấp cứu.Đến khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, Trang được gia đình đưa đến Công an huyện Mỹ Đức đầu thú và mang nộp một con dao nhọn. Tại cơ quan công an, Trang đã khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.Tại tòa, các bậc phụ huynh có mặt đều tỏ ra bức xúc. Họ thi nhau đổ lỗi cho phía bên kia không biết giáo dục con mình, để xảy ra chuyện đau lòng.Bố của bị cáo Trang không giấu nổi bức xúc, ông cho biết, đã nhiều lần con gái mình bị các bạn "đánh hội đồng", thậm chí xé quần áo và mang hung khí đến tận nhà ông để đòi "xử".Nhiều lần các bậc phụ huynh đã gặp nhau nói chuyện, cả nhà trường cũng đã vào cuộc nhưng vẫn không giải quyết được mâu thuẫn giữa các nữ sinh."Tôi đã định chuyển trường cho con gái, nhưng chưa kịp thì chuyện xấu đã xảy ra", bố bị cáo Trang cho hay.Cũng tại phiên tòa, người mẹ đau khổ của cô nữ sinh bị sát hại cầm theo di ảnh của cô con gái, bà khóc nấc trước nỗi đau mất con, mong tòa xử bị cáo theo đúng quy định của pháp luật.Nước mắt nhạt nhòa, bị cáo Trang đã phải nhận mức án 9 năm tù giam vì hành vi phạm tội của mình.