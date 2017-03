Đang thụ án vẫn trộm tài sản tại... trụ sở công an

Cơ quan điều tra (CQĐT) Công an huyện Châu Thành A (Hậu Giang) vừa có kết luận điều tra vụ án và chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Đoàn Văn Linh (SN 1993, ngụ xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, Hậu Giang) về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1, điều 138- BLHS.

Theo kết luận của CQĐT, Linh là đối tượng đang chấp hành án phạt tù treo 9 tháng của TAND huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Vào khoảng 8h ngày 17/1/2011, Linh được anh Trần Radinl là công an viên xã Trường Long Tây mời đến trụ sở công an xã làm việc về một số vấn đề có liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng tại địa phương.

Trong lúc ngồi chờ tại phòng nghỉ của công an xã, Linh thấy 1 bộ quần áo của ông Nguyễn Văn Mười (là Phó Trưởng công an xã) đang treo trên vách tường ngay tại chỗ Linh ngồi nên y đã nảy sinh ý định lục soát các túi quần áo để tìm tài sản lấy trộm. Linh phát hiện trong túi quần áo của ông Mười có 1 ví da đựng 420.000 đồng và một số giấy tờ khác, liền lấy hết số tiền lẻn ra ngoài cất giấu ngay cạnh hàng rào trụ sở công an xã rồi quay vào trong phòng xem như không có chuyện gì xảy ra.

Sau khi làm việc xong với công an viên, Linh lại nơi cất giấu tiền lấy bỏ vào túi đi về nhà. Khoảng 11h cùng ngày, ông Mười phát hiện mất số tiền. Ngay sau đó, công an xã mời Linh lên làm việc, Linh thừa nhận mình đã lấy số tiền trên và nói dối là đã tiêu xài hết. Linh được người nhà cam kết và khắc phục đủ cho ông Mười số tiền nên được cho bảo lãnh về nhà. Tuy nhiên sau đó, Linh lấy số tiền đã trộm được mang đi mua ma túy sử dụng rồi bỏ trốn lên TPHCM.

Ngày 20/10/2011, Linh trở về địa phương, CQĐT tiến hành triệu tập Linh để làm việc. Qua đó, Linh thừa nhận hành vi phạm tội. Theo CQĐT, mặc dù số tiền trộm được dưới 2 triệu đồng nhưng bị can đang có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản nên hành vi của Linh đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” được quy định tại điều 138- BLHS.

