Đảng viên, bí thư đoàn xã đi đón vợ bỗng thành kẻ cướp?

Thấy người đi đường tưởng là tên cướp? Những người trong gia đình Lý xác nhận từ ngày được tặng chiếc nón bảo hiểm đại hội Đoàn, Lý rất quý nên đi đâu cũng đội. Hôm đi đón vợ, Lý cũng đội chiếc mũ này. Luật sư Nguyễn Minh Tâm cho biết hình ảnh chiếc nón bảo hiểm mà vợ Lý trình bày trước tòa là do chị mượn của một người cũng được tặng cùng đợt với bị cáo để chụp lại. “Hôm cùng một công an viên vào trại giam gặp Lý, tôi được bị cáo tâm sự rằng hôm xảy ra sự việc có đội một chiếc nón bảo hiểm màu trắng có đường viền màu xanh do huyện đoàn trao tặng. Lý kể lúc Lý bị lôi đến nhà bị hại, Lý bị anh cảnh sát khu vực đánh nên chiếc nón rơi xuống đất và bị thất lạc. Có thể nào một đảng viên, một đoàn viên tiêu biểu của xã, đang đội trên đầu cái nón do huyện đoàn tặng mà đi cướp giật? Phải chăng chồng chị T. và anh Th. khi đuổi tìm tên cướp không kịp, vừa lúc ấy nhìn thấy Lý nên tưởng nhầm Lý là tên cướp?” - luật sư Tâm đặt vấn đề. Hy vọng những điều này sẽ được cơ quan điều tra làm rõ.