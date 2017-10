Đảng viên, cán bộ và dân bức xúc vì bộ máy cồng kềnh

Các nghiên cứu, rà soát của Ban Tổ chức Trung ương cho thấy tính chung các cơ quan Chính phủ, sau ba nhiệm kỳ (từ khóa XI đến nay là khóa XIV), số tổng cục tăng gấp đôi, lên 42 đơn vị. Chỉ tính riêng Chính phủ khóa XIII (2011-2016), số vụ, cục thuộc bộ và cấp phòng thuộc cục, vụ đã tăng trên 13% so với đầu nhiệm kỳ. Trong khi đó, chỉ so sánh riêng số bộ và cơ quan ngang bộ thì VN hiện vẫn còn nhiều hơn so với một số nước. Cụ thể: Nhật Bản 12, Singapore 15, Lào 16, Thái Lan 19, Trung Quốc 20, Đức 14, Mỹ 15, Nga 21 và VN là 22 bộ và cơ quan ngang bộ.



Việc sắp xếp cấp bách tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn sẽ hoạt động hiệu quả hơn.Ảnh minh họa: HTD

Đáng lưu ý, chức năng, nhiệm vụ một số bộ, ngành còn chồng chéo. Chẳng hạn ngành tài chính với KH&ĐT, GTVT với xây dựng. Một số cơ quan tham mưu của Đảng cũng có phần chức năng, nhiệm vụ tương đồng với cơ quan nhà nước, như ban tổ chức với cơ quan nội vụ, ủy ban kiểm tra với thanh tra và tuyên giáo với TT&TT.



Về đơn vị hành chính lãnh thổ, cả nước sau nhiều lần chia tách có 63 đơn vị cấp tỉnh, 713 cấp huyện và 11.162 cấp xã - quá nhỏ lẻ so với 38 tỉnh, thành, gần 500 huyện của năm 1976. Đáng chú ý, nếu xét theo các tiêu chí mà Quốc hội đặt ra năm 2016 thì có tới 49 huyện (9%), 3.363 xã (37%) chưa đạt hai tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số và có tới 724 xã chưa đạt một nửa tiêu chí…