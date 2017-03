Đánh chết hai người trộm chó bị phạt hai năm tù

Coi thường mạng sống người khác Trong phần luận tội, đại diện VKS cho rằng con chó ngoài giá trị về vật chất còn có giá trị về mặt tinh thần nên khi bị bắt trộm, ai cũng bức xúc, phẫn nộ. Nhưng không phải vì bức xúc đó mà cướp đi tính mạng của người khác. Trong vụ án này, dù không có chủ trương của cơ quan có thẩm quyền về việc tổ chức bảo vệ an ninh trong thôn nhưng các bị cáo đã tự ý tổ chức, rình bắt những người trộm chó. Trong quá trình thực hiện, các bị cáo đã dùng vũ lực tấn công dẫn đến nạn nhân bị thương quá nặng, gây hậu quả chết người. Điều này đủ cơ sở để kết luận các bị cáo phạm vào khoản 3 Điều 104 BLHS (khung hình phạt từ năm đến 15 năm tù). Tương tự, tòa nhận định việc xử lý kẻ trộm cắp đã có cơ quan chức năng mà cụ thể là lực lượng công an. Đáng lẽ khi nghi ngờ đó là kẻ trộm chó, các bị cáo phải giao nộp cho công an xử lý. Đằng này các bị cáo lại tự xử lý và gây nên hậu quả chết người. Việc làm này là coi thường pháp luật, coi thường mạng sống, sức khỏe của người khác. Thuê sáu xe khách đi dự tòa Dù phiên tòa phúc thẩm diễn ra tại Đà Nẵng nhưng có hơn 100 người dân làng Nhĩ Trung, xã Gio Thành (Gio Linh, Quảng Trị) thuê xe vào đây dự tòa. Ông Nguyễn Đăng Thiết (74 tuổi) cho biết bà con trong làng đã thu xếp công việc, tập trung từ 19 giờ hôm trước, thuê sáu chiếc xe khách để vào dự tòa. Một số thanh niên đi xe máy từ nửa đêm để vào kịp giờ. Dân làng trắng đêm đi xe từ Quảng Trị vào Đà Nẵng dự tòa. Ảnh: DH “Sự việc xảy ra là do bà con quá bức xúc chuyện mất trộm chó. 10 bị cáo này đều là thanh niên tốt, có đứa còn là học sinh lớp 12, có đứa đang học đại học, có đứa đang là bí thư chi đoàn của thôn, là công an viên. Chúng nó chỉ vì muốn bắt kẻ trộm chó chứ không hề có ý định giết chết người. Nhưng vì bà con quá bức xúc nên mỗi người “góp” một đấm, một đá, dẫn đến hậu quả này” - ông Thiết nói. Có mặt tại tòa, chị Linh (người làng Nhĩ Trung) nước mắt đầm đìa: “Cơ sự xảy ra là do bức xúc. Tội cho các anh, các chú ấy. Giờ tù tội lấy ai nuôi con, nuôi mẹ già. Để giúp các anh, các chú, bà con trong làng có nhà bán thóc, bán gà để quyên tiền phụ họ bồi thường thiệt hại cho nạn nhân”.