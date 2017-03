Đánh chết kẻ trộm cá, hai người làm công vào tù

Ngoài ra, tòa buộc hai bị cáo và chủ ao cá (người thuê hai bị cáo trông giữ ao cá) phải liên đới bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 81 triệu đồng...

Rạng sáng 26-2-2012, Tâm và Được phát hiện ông LVL đến chài trộm cá trong ao nên truy bắt. Ông L. dùng cây dầm chèo xuồng chống trả để tẩu thoát thì bị Tâm, Được nhặt hai khúc cây tràm ở gần mé sông đánh liên tiếp. Ông L. bỏ xuồng chạy, một lúc sau ông quay lại xin chiếc xuồng thì bị Tâm, Được giữ, báo công an phường đến lập biên bản. Phát hiện đầu ông L. chảy máu, công an phường đã đưa đi cấp cứu, sau đó chuyển đến BV Chợ Rẫy điều trị nhưng đến ngày 3-3-2012 thì ông L. tử vong. Theo kết luận giám định, nạn nhân tử vong do dập não, xuất huyết não...

Theo tòa, tuy nạn nhân có hành vi sai trái là kéo trộm cá và chống cự khi bị phát hiện nhưng chưa gây nguy hiểm đối với hai bị cáo. Việc hai bị cáo đánh nạn nhân liên tục, trong đó có nhiều vết đánh vào đầu không thể xem là phòng vệ chính đáng mà là hành vi giết người. Tuy nhiên, tòa xem xét hoàn cảnh các bị cáo khó khăn nên chỉ tuyên án như trên.

GIA TUỆ