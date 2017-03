Đánh chết nghi can trộm bò, hai công an viên lãnh án

Về phần dân sự, tòa buộc hai bị cáo phải liên đới bồi thường cho gia đình nạn nhân 69 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ ngày 28-11-2013, Công an xã Ea B’hốk nhận được tin báo của ông Vũ Đức Hòa về việc bị mất trộm bò. Do có người nhận dạng được Y Ket Bdap và Y Abuil Bkrông là những người dắt trộm bò nên Công an xã Ea B’hốk đã cho mời họ lên trụ sở để làm rõ. Tại phòng làm việc, ông Trương Văn Phụng (Trưởng Công an xã) có việc bận phải đi ra ngoài nên đã giao nhiệm vụ cho Hiếu và Y Phiên Adrơng lấy lời khai của hai nghi can. Do hai nghi can không khai nhận hành vi trộm bò nên hai công an viên này đã dùng còng số 8 còng tay họ vào cửa sổ rồi dùng gậy cao su đánh vào lưng, đùi, tay để buộc họ khai nhận hành vi trộm bò.

Đến hơn 11 giờ cùng ngày, do bị đánh đau, Y Abuil Bkrông khai nhận đã cùng Y Ket Bdap trộm cắp bò của ông Hòa và chỉ ra nơi cất giấu. Hai công an viên đã dẫn Y Abuil Bkrông đến điểm cất giấu dắt bò về trụ sở buộc tại đây làm vật chứng.

Sau khi dắt bò về, Y Phiên Adrơng và Hiếu tiếp tục đấu tranh với Y Ket Bdap nhưng người này vẫn không khai nhận hành vi trộm cắp nên hai công an viên tiếp tục dùng gậy cao su đánh. Khi trưởng công an xã trở về, thấy sự việc vượt quá thẩm quyền giải quyết nên đã bàn giao Y Abuil Bkrông và Y Ket Bdap cùng vật chứng cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Kuin thụ lý theo thẩm quyền.

Khoảng 13 giờ cùng ngày, khi đang làm việc với điều tra viên, Y Ket Bdap có biểu hiện sức khỏe yếu, được Công an huyện Cư Kuin đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện nhưng nạn nhân đã chết trước khi tới bệnh viện.

Theo kết luận giám định pháp y, nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do viêm cơ tim, nhồi máu cơ tim cấp ổ nhỏ; cơ thể có đa thương tích phần mềm lưng, tứ chi, viêm gan mạn tính xơ hóa và trong máu có rượu Ethanol nồng độ 1 g/l. Sau đó, Hiếu và Y Phiên Adrơng đã bị bắt khẩn cấp, tạm giam để điều tra về hành vi giết người. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án từ tội giết người sang tội làm chết người trong khi thi hành công vụ đối với Hiếu và Y Phiên Adrơng.

Tại phiên xử, hai bị cáo Hiếu và Y Phiên Adrơng đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Xét thấy các bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, tích cực khắc phục hậu quả cho gia đình nạn nhân, HĐXX chỉ phạt như trên.

ĐẠI DŨNG