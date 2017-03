Đánh chết người, 17 đối tượng lĩnh gần 40 năm tù

Ngày 3/9, TAND TP Đồng Hới tiến hành xét xử phiên sơ thẩm vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” đối với Trần Song Hào cùng 16 bị cáo khác.



17 bị cáo lãnh gần 40 năm tù.



Vụ án được dư luận TP Đồng Hới hết sức quan tâm nên trước khi khai mạc phiên toà đã có rất đông người dân đến dự khán và chứng kiến “những đại ca tuổi teen” bị pháp luật trừng trị làm cho phòng xử án không còn chỗ đứng.

Trước đó, ngày 23/01/2009, sau khi uống nhiều bia tại nhà Nguyễn Viết Hoài (xã Nghĩa Ninh), Trần Song Hào hẹn cả bọn đi đánh anh Đào Hữu Cường. Đến khoảng 14h, nhóm của Hào cùng một nhóm khác nhập lại cùng đi đến quán sửa xe máy của Cường ở xã Nghĩa Ninh. Khi tiếp cận Cường, các đối tượng gồm Trần Song Hào, Nguyễn Viết Hoài, Đào Nhật Thành, Đào Hữu Trung và Đặng Quốc Khánh đã dùng gậy, ống tuýp và một số vật dụng khác đuổi đánh anh Cường bị thương nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Còn các đối tượng khác thì tham gia gây rối gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an trên địa bàn.

Anh Cường bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, sau đó chuyển vào bệnh viện TƯ Huế, đến ngày 25/02/2009 thì tử vong. Tại bản kết luận giám định pháp y tử thi số 76 ngày 07/03/2009 của Trung tâm Giám định y khoa - pháp y tỉnh Quảng Bình kết luận: “Nạn nhân Đào Hữu Cường tử vong do chấn thương sọ não là hậu quả của quá trình hoại tử nhu mô não trên, bệnh nhân bị viêm phổi rải rác dẫn đến tử vong”.

Sau quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 26/02/2009, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Hới đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can tham gia đánh anh Cường về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 3 - Điều 104 BLHS. Tiếp đó, ngày 21/4/2009, Cơ quan này tiếp tục khởi tố thêm 12 bị can còn lại về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Tại phiên toà, các bị cáo cúi đầu nhận tội và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt vì sau khi có “men say” đã có những hành động nông nổi dẫn đến hậu quả đau lòng.

Còn riêng bị cáo Trần Song Hào đã rơi những giọt nước mắt hối hận và mong gia đình bị hại tha thứ: “Cháu biết tội lỗi của mình là rất lớn, chỉ vì một mâu thuẩn nhỏ mà cháu đã hẹn bạn bè đến đánh Cường làm Cường bị chết, mong gia đình bác tha thứ…”.

Chiều cùng ngày, sau khi nghị án, HĐXX xét thấy, mặc dù các bị cáo đa số còn ở độ tuổi vị thành niên và thành niên, nhưng với tính chất nghiêm trọng của vụ án là dùng những hung khí, vật cứng nguy hiểm cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả đau lòng cho gia đình bị hại. Không chỉ vậy, làm ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong những ngày giáp Tết nên phải tuyên một bản án nghiêm khắc.

Với những lý do trên, HĐXX tuyên bị cáo Trần Song Hào 7 năm tù giam; Đặng Quốc Khánh 7 năm 6 tháng tù giam; Đào Hữu Trung cũng bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Viết Hoài 4 năm tù giam và Đào Nhật Thành 3 năm 6 tháng tù giam. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giam 28/02/2009.

Ngoài ra, về phần dân sự, các bị cáo trên còn phải liên đới bồi thường số tiền cấp cứu, điều trị nạn nhân tại bệnh viện, mai táng phí và tổn thất tinh thần trên 198 triệu đồng.

Trong số 12 bị cáo bị xét xử về tội gây rối có 7 bị cáo lãnh mức án 9 tháng tù giam, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án; 3 bị cáo hưởng 9 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 tháng; 2 bị cáo còn lại bị phạt cải tạo không giam giữ thời hạn 12 tháng.

Phiên toà khép lại, hầu hết người dân tham gia dự khán đều đồng tình với mức án mà Toà tuyên và mong rằng các bị cáo cải tạo tốt sớm trở về với gia đình và xã hội.

