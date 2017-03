Đánh chết người, 7 cựu công an huyện hầu tòa

Theo N.Anh (VNE)



Ngày 10/4, TAND Hà Nội mở phiên xử Cấn Hồng Nguyên (23 tuổi), Nguyễn Đức Hai Long (25 tuổi), Nguyễn Minh Tâm (24 tuổi), Hoàng Thanh Thọ (22 tuổi), Lê Xuân Hà (24 tuổi), Ngô Đức Trung (26 tuổi), Khuất Quang Cường (24 tuổi, đều từng làm việc tại Công an huyện Thạch Thất) về tội Cố ý gây thương tích.Chiều 21/6/2012 tại khu vực cây xăng Cầu Đôi, Công an xã Đại Mỗ (Từ Liêm) kiểm hành chính một người đang dắt xe Wave. Do người này không xuất trình được giấy tờ tùy thân và giấy tờ xe, công an đưa ông ta về trụ sở.Người đàn ông khai là Nguyễn Mạnh Sơn (46 tuổi, làm nghề sửa khóa), được người tên Tuấn thuê sửa khóa xe với giá 200.000 đồng. Ông đang trên đường đưa xe đến tiệm của mình ở phố Lương Văn Can.Cảnh sát xác định chiếc xe là của anh Nguyễn Hữu Hùng, mất trộm vào chiều cùng ngày tại huyện Thạch Thất. Vụ việc được chuyển Công an Thạch Thất xử lý theo thẩm quyền.ĐánhVKS cáo buộc, trong lúc lấy lời khai, cho rằng ông Sơn không khai báo, thượng sĩ Trung đã tát người này. Tâm (cán bộ Đội điều tra trật tự xã hội) thấy vậy cũng tát 2 cái.Bị đánh, ông Sơn nói lớn "các ông không được đánh người” và cầm ghế giơ lên. Nghe ồn ào, trung sĩ Mạnh cùng một số chiến sĩ nghĩa vụ chạy đến. Thấy ông Sơn cầm ghế, Hà quát rồi đấm hai cái vào bụng, Long cũng đạp làm ông Sơn ngã vào góc phòng. Thọ (cán bộ Đội điều tra) xông vào đấm liên tục.Trung hô mọi người khóa tay ông Sơn, bắt ngồi vào ghế để Cường dùng dây nhựa vụt. Sau Cường, Nguyên dùng tay đấm móc liên tục vào ngực, sườn... người thợ khóa 46 tuổi. Ít phút sau, ông Sơn gục xuống, tử vong trên đường đi cấp cứu.Tại phiên xử hôm nay, HĐXX nhận xét 7 cựu công an này biết việc dùng vũ lực đánh người là không được phép nhưng vẫn thực hiện. Cho rằng họ thành khẩn, bồi thường hơn 1,1 tỷ đồng, gia đình bị hại xin giảm hình phạt, TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyên 4 năm, Long 3 năm, Thọ, 3 năm 6 tháng. Các bị cáo còn lại từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù.