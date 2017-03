Đánh chết người, cả bọn lãnh án

Theo Phan Hồng (Báo Phụ nữ TP.HCM)



Kết quả điều tra xác định, lúc 20 giờ 30 ngày 7/3/2011, Nguyễn Văn Sang cùng với Huỳnh Thanh Tâm, Bùi Quang Khải, Nguyễn Văn Đạt, Huỳnh Định Phú Giàu, Nguyễn Văn Quân đến quán gỏi vịt thuộc xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn thì gặp Cao Thanh Sơn đang nhậu tại đây.Do mâu thuẫn từ trước, nên Sang rủ các bạn mình đánh Sơn trả thù. Đến 24 giờ cùng ngày, Sang mượn xe Giàu, giả vờ kêu Sơn lên xe Sang chở về. Tưởng thật, Sơn ngồi giữa để Tâm ngồi sau cho Sang chở. Đến đoạn đường TCH 02 thuộc khu phố 4, phường Hiệp Thành, Q.12, thấy vắng người, Sang dừng xe, cùng với Tâm đấm đá Sơn. Lúc này, anh rể Sơn là Nguyễn Châu Tuấn đến can ngăn không được, nên gọi mấy bạn trong nhóm Sang đến can.Không những không can, Đạt và Khải còn cùng phụ đánh đấm với Sang. Chưa hết, Sang còn dùng hai tay đè, đập đầu Sơn xuống đường đến bất tỉnh. Sau đó, Sang và Tâm chở Sơn đặt nằm trước cửa nhà ông Hoàng Đình Sang là cậu Sơn.Sáng hôm sau, ông Sang ngủ dậy phát hiện, đưa Sơn đi cấp cứu và trình báo công an.Ngày 11/3/2011, Sơn chết tại bệnh viện do chấn thương sọ não.