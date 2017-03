Đánh chết người để “cấm vận” gái làng, lĩnh 74 năm tù

Tòa buộc sáu bị cáo trên (cùng trú xóm 4, xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn) bồi thường cho gia đình người bị hại 68 triệu đồng.

Đêm 29-7, sáu bị cáo thấy bốn thanh niên xã khác đi xe máy đến tán gái ở làng mình. Cả nhóm tìm hung khí và lên kế hoạch chặn đánh. Đến 24 giờ, hai thanh niên đi xe máy thứ nhất ra về, cả sáu tên không kịp đánh. Xe máy thứ hai do anh Hà Văn Tịnh điều khiển chở Lô Văn Cường bị chặn đánh. Anh Cường chạy thoát được, còn anh Tịnh bị đánh bất tỉnh, được người dân đưa đi bệnh viện nhưng chết sau đó một tuần. Công an tỉnh kết luận nguyên nhân cái chết của anh Tịnh là do vỡ hộp xương sọ.

Trong sáu bị cáo, có Nam lúc phạm tội chưa đủ 17 tuổi và do bị xúi giục nên tòa cho hưởng án treo.

ĐẮC LAM