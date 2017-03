Đánh chết người đến xem ẩu đả

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, vào khoảng 22h ngày 11-8-2011 Nguyễn Quốc Cảnh và Ngô Ngọc Vinh cùng một nhóm bạn đi chơi, khi đến khu vực thôn Đức Lễ B, xã Đức Mạnh thì gặp nhóm của anh Phạm Trọng Huân (SN 1990), trú tại thôn Đức Lễ B đang đứng chơi ở đó. Cảnh tưởng anh Huân là bạn mình nên đã đứng lại nhìn. Nghĩ là Cảnh nhìn đểu nên giữa anh Huân và Cảnh đã xảy ra xô xát với nhau. Lúc này nhóm bạn của Cảnh chạy tới để hỗ trợ cho bạn. Một lúc sau, Nguyễn Bình Công (SN 1988), trú tại thôn Thọ Hoàng 3, xã Đắk Sắc, huyện Đắk Mil cùng một số người bạn tới xem.

Thấy vậy, một người trong nhóm của Cảnh hô lên “thằng áo đen kìa”, tưởng anh Công là người đã dí gậy điện vào mình nên Cảnh cùng Vinh và một số người trong nhóm đuổi đánh anh Công. Khi chạy đến khu vực có tường rào B40 nên không thể chạy tiếp được, anh Công phải chạy quay lại thì bị Vinh chặn lại. Liền đó Cảnh dùng gậy gỗ đánh mạnh vào đầu làm anh gục ngã. Không những thế, Cảnh tiếp tục dùng gậy đánh nhiều cái vào người anh Công thì được mọi người can ngăn. Vinh sau khi bị anh Công ngã đè lên người đã xô anh Công ra rồi dùng chân đá nhiều cái vào mặt, ngực anh Công. Tiếp đó, Vinh nhặt được cái mã tấu ở gần đó rồi đánh nhiều nhát vào ngực, lưng, đùi anh Công. Sau đó, được mọi người can ngăn, các đối tượng bỏ về. Anh Công được mọi người đi cấp cứu, đến ngày 16-8 thì bị tử vong do chấn thương sọ não.

Được biết, bị cáo Nguyễn Quốc Cảnh còn bị TAND huyện Đắk Mil tuyên phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo, đang trong thời gian thi hành án lại tiếp tục phạm tội.

Xét hành vi phạm tội của các bị cáo là hết sức nghiêm trọng, mang tính côn đồ, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác. Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, lời khai của bị cáo cũng như những người có liên quan tại phiên tòa cũng như các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị Nguyễn Quốc Cảnh 19 năm tù giam về tội giết người cộng với mức hình phạt trước của TAND huyện Đắk Mil tổng cộng 19 năm 11 tháng 7 ngày tù giam; bị cáo Ngô Ngọc Vinh 14 năm tù giam về tội giết người. Buộc các bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại hơn 137 triệu đồng.

Theo Minh Quỳnh – Bá Hiển (ANTĐ)