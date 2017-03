Đánh chết người ném đá nhà dân, lãnh 15 năm tù

Buộc Vũ bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 84 triệu đồng. Tòa còn phạt bảy bị cáo khác từ ba tháng tù treo đến sáu tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Chiều 25-1-2012, tại huyện Tương Dương, Vũ cùng các bạn đi đánh nhóm thanh niên xã bên. Nhóm kia bỏ chạy nhưng sau đó có người tìm tới xóm Vũ ở ném đá vào nhà người dân. Vũ đã dùng cán cuốc đánh ba phát vào đầu một người làm nạn nhân tử vong.

Tại phiên xử, Vũ kêu oan rằng sau khi bị đánh xong, nạn nhân vẫn đứng dậy đi được, sau đó còn bị công an xã tạm giữ. Đến 18 giờ chiều cùng ngày, công an xã bàn giao nạn nhân cho gia đình, 1 tiếng sau nạn nhân mới tử vong. Tuy nhiên, theo tòa, kết quả giám định thể hiện rõ nạn nhân chết do bị vật cứng đánh vỡ xương hộp sọ, xuất huyết não nên đủ căn cứ kết tội Vũ.

ĐẮC LAM