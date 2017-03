Đánh chết người vì bị nhìn đểu

Tại phiên xử sơ thẩm sáng 2/7, TAND tỉnh Khánh Hòa đã giữ nguyên án sơ thẩm đối với ba bị cáo trú ở thôn Ninh Yển, xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa về tội cố ý gây thương tích. Theo đó, bị cáo Nguyễn Lộc, 20 tuổi, bị xử phạt 5 năm 6 tháng tù; Nguyễn Quốc An, 17 tuổi và Lê Minh Tâm, 19 tuổi cùng lãnh mức án 5 năm tù. Về dân sự buộc các bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 96 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, đêm 13/8/2011, ba đối tượng nêu trên ra bãi biển Ninh Yển ngồi nhậu, đến 22h An điều khiển xe máy chở Tâm đến quán trả vỏ chai bia. Trên đường đi qua bãi đất trống, An nhìn thấy một nhóm thanh niên khác đang ngồi nhậu. Cho rằng một người trong số đó đã nhìn đểu mình, nên An đã gọi hai người bạn nhậu đến gây sự. Trong lúc ẩu đả, nhóm của Lộc đã dùng cây và ghế gỗ đánh anh Nguyễn Thi, khiến người này gục ngã tại chỗ. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, nhưng nạn nhân tử vong do chấn thương nặng.

Các cơ quan tiến hành tố tụng thị xã Ninh Hòa xác định hành vi của Lộc và đồng bọn cấu thành tội danh cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, trong khi gia đình bị hại cho rằng các bị cáo phạm tội giết người nên kháng cáo án sơ thẩm, nhưng TAND tỉnh Khánh Hòa không chấp nhận.





Theo Hữu Toàn (CAND)