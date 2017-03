Đánh công an, bị phạt bốn năm tù

Khoảng 19 giờ ngày 4-11-2009, Phong điều khiển xe gắn máy, phía sau chở Nguyễn Khoa Anh Vũ (cùng trú phường An Tây, TP Huế) chạy trên đường Nguyễn Huệ thì va chạm với xe môtô do anh Võ Văn Khánh điều khiển chạy cùng chiều. Sau đó, Phong và Vũ đuổi theo anh Khánh, rồi cả hai xông vào đánh anh Khánh tới tấp. Chứng kiến vụ việc, anh Lâm Quốc Đạt, công an phường Phú Nhuận, chạy vào can ngăn thì bị Phong dùng viên gạch đánh mạnh vào mặt, gây tổn hại sức khỏe 33%.

H.LINH