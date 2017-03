Đánh đề với 14 người, có phạm tội?

Theo hồ sơ, chiều 29-10-2010, Công an huyện X. (Hậu Giang) đã bắt quả tang N. đang bán số đề cho một số người ngay tại nhà.

Tổ chức ghi đề

Lực lượng chức năng thu giữ ngay hiện trường một phơi cái ghi trên vỏ bao thuốc lá, điện thoại cùng 242.000 đồng.

Qua điều tra, N. khai nhận trong ngày bị bắt, N. đã bán số đề cho 14 người với tổng số tiền (thể hiện trên phơi đề đã thu giữ được) là 1.978.000 đồng. Ngoài ra, N. còn bán cho bốn người khác với tổng số tiền là 110.000 đồng. Tuy nhiên, bốn người này, cơ quan điều tra chưa xác minh được.

Do 14 người mua số đề đều mua với số tiền dưới 2 triệu đồng và họ cũng không có tiền án, tiền sự về hành vi này nên không đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính…

Còn hành vi của N. hiện đang có hai quan điểm xử lý vì cách hiểu chưa thống nhất về tổ chức đánh bạc với quy mô lớn.

Cần đình chỉ

Quan điểm thứ nhất cho rằng hành vi của N. chưa đủ yếu tố cấu thành tội tổ chức đánh bạc. Bởi số tiền N. dùng vào việc đánh bạc trong ngày bị bắt chưa đủ định lượng theo quy định là 2 triệu đồng. Mặt khác, số người tham gia đánh bạc (mua số đề của N.) trong ngày là trên 10 người nhưng những người này mua rải rác từ sáng tới chiều chứ không phải trong cùng một lúc như hướng dẫn tại Nghị quyết số 01/2010 (Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, gá bạc).

Theo quan điểm này, để cấu thành tội tổ chức đánh bạc với “quy mô lớn” thì hành vi của người phạm tội tổ chức phải đảm bảo hai yếu tố: việc tổ chức đánh bạc phải có từ 10 người tham gia đánh bạc trở lên trong cùng một lúc và tổng số tiền, hiện vật dùng vào việc đánh bạc của những người đó phải trên 2 triệu đồng (hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 01/2010). Do đó, theo nguyên tắc có lợi cho bị can, bị cáo cần phải đình chỉ bị can đối với N.

Đã phạm tội

Quan điểm thứ hai lại bảo, điểm b khoản 4 Điều 1 Nghị quyết 01 hướng dẫn trường hợp đánh bạc dưới hình thức chơi số đề… thì một lần chơi số đề được hiểu là tham gia chơi trong một lô đề. Trong đó người chơi có thể chơi làm nhiều đợt… N. bán số đề trong một khoảng thời gian dài nhưng cùng một ngày và liên tục (từ sáng đến chiều) thì vẫn được coi là cùng một lúc. Tổng số người tham gia đánh bạc là tổng số người đã tham gia đánh bạc từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc hoặc đến khi bị bắt quả tang chứ không nhất thiết là những người đánh bạc đó phải cùng tham gia đánh bạc trong cùng một thời điểm.

Ngoài ra, việc tổ chức đánh bạc của chủ thầu đề… chỉ cần có từ 10 người trở lên là đã thuộc trường hợp “với quy mô lớn” mà không cần dựa vào số tiền đánh bạc có đủ 2 triệu đồng hay không… Do vậy, hành vi của N. đã đủ yếu tố để cấu thành tội danh này.

Khởi tố được! Theo nội dung báo phản ánh, tôi cho rằng cơ quan chức năng hoàn toàn có thể khởi tố bà N. về tội tổ chức đánh bạc. Bởi như quan điểm thứ hai đã nêu trên, theo hướng dẫn tại điểm b khoản 4 Điều 1 (Nghị quyết 01/2010), việc xác định tổng số người chơi đề trong cùng một thời điểm không phải là những người tham gia đánh đề trong cùng một lúc mà phải được tính từ người đầu tiên đến người cuối cùng cùng tham gia đánh lô đề đó. Ở đây, số người chơi từ đầu đến cuối là 14 người. Như vậy đã đủ yếu tố để xử lý hình sự… Thạc sĩ PHAN ANH TUẤN,

Trưởng bộ môn Luật hình sự, ĐH Luật TP.HCM

SÔNG HẬU - HỒNG TÚ