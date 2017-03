Đánh hội đồng chết người ở nhà tạm giữ

Ngày 4.1, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Lê Văn Chiến (22 tuổi, quê Nghệ An) 20 năm tù; Nguyễn Hoàng Anh (26 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM), Nguyễn Tấn Đạt (25 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) mỗi bị cáo 18 năm tù; Nguyễn Trúc Huy (28 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) 17 năm tù; Trần Thanh Tuấn (33 tuổi, quê Tiền Giang) 16 năm tù và Trần Đăng Khoa (19 tuổi, quê Đắk Nông) 10 năm tù cùng về tội “giết người”.



Theo cáo trạng, ngày 6.6.2010, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thủ Đức thi hành lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Anh Phúc về tội trộm cắp tài sản. Sau đó, Phúc được đưa vào giam tại buồng số 2 nhà tạm giữ Công an Q.Thủ Đức.



Vừa vào buồng giam, Lê Văn Chiến kêu Phúc lại làm “thủ tục nhập buồng”. Phúc phản ứng nên bị Chiến đấm đá vào mặt. Liền lúc đó, các can phạm khác nhảy vào đánh hội đồng đến khi Phúc nằm bất động.



Đến tối cùng ngày thấy Phúc thở yếu nên các can phạm báo cán bộ trực và quản giáo. Sau đó, Phúc được chở đến bệnh viện cấp cứu nhưng do chấn thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.



Theo Lê Nga (TNO)