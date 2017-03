Đánh người té xuống ao chết: Tội cố ý gây thương tích

Theo cáo trạng, tối 22-6-2013, Mười, Nguyện cùng nhiều bạn đến quán nhậu. Nhậu xong, đang lúc tính tiền thì anh Huỳnh Thanh Phong từ bàn nhậu bên cạnh bước sang cầm cây lau nhà quất lên bàn của Mười một cái. Mười hỏi: “Làm gì vậy?”, anh Phong chưa kịp trả lời thì Mười đẩy anh Phong té xuống đường rồi lao vào đánh. Thay vì can ngăn, Nguyện nhào vô cùng đánh khiến anh Phong trượt chân té xuống ao tử vong do ngạt nước. Theo HĐXX, do hai bị cáo không có ý tước đoạt mạng sống của anh Phong nên VKS truy tố tội cố ý gây thương tích là đúng người, đúng tội.

BÌNH NGUYÊN