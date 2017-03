Đánh người vì nghe bạn rủ rê

C. đang nghe tòa tuyên án

Theo hồ sơ, C. chỉ mới 15 tuổi 9 tháng 22 ngày. Ngày 7-7-2013, khi nghe nhóm của anh Lê Xuân An và anh Lý Cao Hiền chửi mình là “nhìn cái mặt của thằng đó thấy ghét” thì Nguyễn Văn Đấu về nhà lấy ba cây mã tấu rồi rủ thêm một số người nữa, trong đó có C. cùng đi chém người với mình.

Đang ngồi chơi với nhóm bạn, C. đồng ý. Sau đó cả nhóm đi tìm nhóm của anh An gây sự. Trong lúc hai bên hỗn chiến, nhóm của Đấu đã chém anh An bị thương tật 50%, anh Hiền bị thương tật 26% và Diệp Ngọc Dũng bị thương tật 8%.

Nhận thấy hành vi cùng một lúc gây thương tích cho nhiều người của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội nên xử sơ thẩm TAND tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt các bị cáo từ 5 đến 16 năm tù về tội giết người.

Cho rằng mình không phải chủ mưu của vụ án, lại không trực tiếp gây ra thương tật cho các bị hại, hơn nữa lúc phạm tội mình chưa đủ 16 tuổi mà bị xử phạt 5 năm tù là khắt khe, C. kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại tòa, người đại diện hợp pháp của C. đã đưa ra các tình tiết giảm nhẹ mới là gia đình có ông nội tham gia kháng chiến nhưng không thuyết phục được HĐXX. Bởi theo tòa, dù C. không là người chủ mưu và chưa đủ 16 tuổi nhưng hành vi của bị cáo là rất quyết liệt, quyết tâm thực hiện đến cùng và đã giúp sức để các bị cáo khác gây thương tích cho những người bị hại nên phải xử nghiêm.