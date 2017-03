Đánh người vì tưởng bán dâm: Công an phải bồi thường

“Công an phường đã xử lý sai quy trình. Thay mặt đơn vị, tôi xin lỗi bà Nguyễn Thị Khả vì sự cố đáng tiếc vừa qua”. Ngày 3-12, Trung tá Nguyễn Cường, Trưởng Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), gặp trực tiếp bà Khả (phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và nói như trên vì trước đó bà Khả bị cán bộ công an phường này “đánh vì tưởng là gái mại dâm”.

“Ốp” dân vì nhầm gái mại dâm

Khoảng 19 giờ 30 ngày 28-11, Công an phường Mỹ An nhận được tin báo có “hai gái mại dâm” đứng tại đầu cầu Trần Thị Lý chỗ sông Hàn. Trung úy Phùng Văn Phương cùng một dân phòng được Công an phường Mỹ An cử đến xử lý.

Theo công an phường, khi đến nơi thì thấy một trong hai người bỏ chạy. Người còn lại không chạy là bà Khả. Trung úy Phương nghi ngờ bà Khả là gái mại dâm và hai bên xảy ra xô xát, cãi vã. Trung tá Nguyễn Cường, Trưởng Công an phường Mỹ An, nói: “Do xảy ra cãi vã nên Trung úy Phương dùng gậy cao su đánh vào phần mông của bà Khả”.

Ngoài ra, người dân phòng đi cùng Trung úy Phương cũng đánh bà Khả. Hậu quả là bà Khả bị sưng tím phần mềm, phải nhập viện. Sau đó bà Khả đến Công an phường Mỹ An để trình báo sự việc trên. Ngay khi nhận được phản ánh, Công an phường Mỹ An đã làm việc với Trung úy Phương và đến thăm hỏi sức khỏe của bà Khả. Sự việc cũng đồng thời được báo đến lãnh đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn.

Đại diện Công an phường Mỹ An bắt tay, xin lỗi người dân bị đánh vì tưởng nhầm là gái mại dâm. Ảnh: TT

Bà Khả cho biết hôm đó bà là người đang chờ đón xe về nhà thì có chú công an đến hỏi cái vụ (gái mại dâm - PV) này nọ. “Tôi bực quá nên sửng cồ lên. Vậy là ông này lấy gậy quất mấy gậy vào mông tôi”. Nhưng công an phường đã biết lỗi và xin lỗi công khai, lo tiền thuốc, viện phí nên tôi bỏ qua. Tôi cũng không mong kiểm điểm chú Phương mà chỉ cần qua sự việc này cần rút kinh nghiệm” - bà Khả nói.

Tại buổi xin lỗi, Trung tá Cường nói Trung úy Phương đã xử lý sai quy trình nên công an phường sẽ kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý, không để tình trạng trên tái diễn. Khi PV thắc mắc về quy trình xử lý gái mại dâm có cho phép công an được đánh họ không, Trung tá Cường chỉ nói nếu bắt quả tang đang có hành vi mua - bán dâm thì mới xử lý hành chính, nếu không thì chỉ được yêu cầu rời đi.

Chủ yếu đẩy đuổi qua… nơi khác

Đại diện Công an phường Mỹ An cho biết thêm, vị trí đầu cầu Trần Thị Lý là nơi thường xuyên tụ tập các gái mại dâm, gây bức xúc trong dư luận. Thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm nên công an phường thường xuyên tuần tra, xử lý gái mại dâm tại khu vực này.

Theo Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội TP Đà Nẵng, ngoài vị trí hai đầu cầu Trần Thị Lý thì một số gái mại dâm còn thường xuất hiện ở các địa điểm khác như cầu vượt ngã ba Huế, dọc đường biển Nguyễn Tất Thành… Ông Lê Minh Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội TP Đà Nẵng, cho biết nếu như trước đây phát hiện người hành nghề bán dâm thì bắt buộc đưa vào các trung tâm phục hồi nhân phẩm, trại giáo dưỡng hoặc các cơ sở chữa bệnh bắt buộc. Từ khi có Luật Xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực (ngày 1-7-2013), việc xử lý gái mại dâm chỉ dừng lại ở mức xử phạt hành chính từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.

“Nhưng phải bắt được quả tang mới được phạt, còn gái mại dâm đứng đường vẫy khách thì chỉ đẩy đuổi đi. Việc này gây ra nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng khi truy quét nạn mại dâm. “Khi phát hiện hai, ba cô tụ tập đứng “chờ khách”, chúng tôi phối hợp với công an phường đưa xe đến yêu cầu đi nơi khác. Việc phạt tiền cũng rất hiếm vì hầu hết những người này không có tiền. Cơ quan chức năng chủ yếu giáo dục họ là chính” - ông Hùng nói.