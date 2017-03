Đánh nhầm người vào can, bị phạt tù

HĐXX cho rằng trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Dũng tỏ thái độ thành khẩn khai báo, đồng thời khắc phục hậu quả cho phía gia đình người bị hại nên tuyên phạt như trên.

Theo cáo trạng, do tức giận việc con đòi đánh mình, Dũng đã đánh con. Tuy được anh Lê Tấn Khanh can ngăn nhưng người con vẫn lao vào đánh lại cha nên Dũng cầm cây đánh trả. Không may, cú đánh này lại trúng anh Khanh khiến anh bị choáng ngã và sau đó chết trên đường đưa đi cấp cứu.

QUỐC NAM