Đánh nhau trong trại giam, giám đốc người Campuchia lãnh án

Keo So Vann là giám đốc một công ty ở Campuchia, bị tạm giam tại nhà tạm giữ thuộc Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.HCM về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chờ xét xử. Chiều 10-3, trong buồng giam, Vann đã cắt đứt vành tai của Bin, đồng hương với Vann, bị bắt về tội mua bán chất ma túy. Sau đó, Bin đánh trả lại Vann. Cán bộ quản giáo đến ngăn kịp thời.

H.YẾN - P.THƯƠNG