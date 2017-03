Danh sách 59 dự án bất động sản được Hà Nội đề nghị triển khai

1. Khu đô thị mới Cầu Bươu (Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội)

2. Khu nhà ở Green House, An Khánh, Hoài Đức (Công ty cổ phần Đầu tư Sông Đà Toàn Cầu)

3. Khu đô thị mới Tân Tây Đô - Tân Lập (Công ty cổ phần Xây dựng và thương mại Tuấn Quỳnh)

4. Dự án khu nhà ở Tân Lập ven đường nối với đường Hoàng Quốc Việt (Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông Cienco5)

5. Khu nhà ở Đồng Mai, Hà Đông (Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Phong Phú)

6. Khu đô thị Kiến Hưng (Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD 3)

7. Khu hỗn hợp thương mại và dịch vụ Đà Lạt, Kiến Hưng, Hà Đông (Công ty TNHH thương mại Đà Lạt)

8. Khu đô thị Mỗ Lao (UBND TP Hà Nội)

9. Dự án Làng Việt kiều châu Âu TSQ (Công ty TSQ Việt Nam)

10. Khu chung cư Quốc tế Hoàng Thành - Capital Land (Công ty liên danh Capital land - Hoàng Thành)

11. Trung tâm tài chính thương mại và các công trình phụ trợ (Công ty TSQ Việt Nam)

12. Khu chung cư Quốc tế Hoàng Thành (Công ty liên danh Capital land - Hoàng Thành)

13. Khu Đô thị mới TSQ Galaxy (Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư Toàn Cầu GTC)

14. Nhà ở cho cán bộ chiến sỹ cảnh sát ma túy (COMA 18)

15. Khu nhà ở Đô thị Phú Lãm (Công ty cổ phần Xây dựng - du lịch Hải Phát)

16. Khu đô thị mới Phú Lương (Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Việt (đại diện liên danh TrungViệt- Sông Đà 2- Hồng Quang)

17. Tổ hợp Chung cư cao tầng Nam Xa La (Công ty cổ phần Đầu tư - tư vấn và xây dựng Việt Nam)

18. Khu nhà ở cao cấp HEMISCO (Công ty cổ phần Xây lắp điện máy Hà Tây)

19. Khu nhà ở phường Quang Trung (Xí nghiệp 9 Thái Bình)

20. Khu nhà ở Văn Khê (Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sông Đà Thăng Long)

21. Khu nhà ở Chuôm Ngô Bông Đỏ - Nam La Khê (Công ty cổ phần Đầu tư An Lạc, Công ty cổ phần số 2 Bắc Nam)

22. Khu đô thị mới Văn Phú (Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest)

23. Đô thị An Hưng (Công ty cổ phần Đầu tư phát triển trang trại Sông Nhuệ, Công ty cổ phần Thương mại Miền Bắc, Công ty Hỗ trợ người tàn tật Hồng Hà)

24. Dự án trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp Mê Linh Plaza Hà Đông (Công ty cổ phần Đầu tư T&M Việt Nam)

25. Tháp Thiên niên kỷ Hà Đông (Công ty TSQ Việt Nam)

26. Khu nhà ở biệt thự Hoa Phượng, An Khánh, Hoài Đức (Chuyển đổi từ Khu sinh thái đô thị An Khánh, huyện Hoài Đức 7,03ha). (Công ty TNHH ứng dụng và phát triển công nghệ AVN; Công ty cổ phần Lý Hùng; Công ty Kinh doanh vật tư thiết bị)

27. Khu đô thị mới Nam An Khánh (Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị & KCN Sông Đà, Sudico)

28. Khu đô thị mới An Khánh An thượng (Khu Nam An Khánh mở rộng A). (Công ty Hà Đô - Bộ Quốc phòng)

29. Khu đô thị mới Nam An Khánh - mở rộng Khu B (Sudico)

30. Khu đô thị mới Nam An Khánh mở rộng Khu C (Sudico)

31. Khu trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở cao cấp An Khánh (Liên danh các doanh nghiệp Cụm công nghiệp An Khánh)

32. Khu đô thị mới Bắc An Khánh (Công ty liên doanh TNHH phát triển đô thị mới An Khánh)

33. Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn (Công ty cổ phần XNKTH Hà Nội – GELEXIMCO)

34. Khu đô thị Mê Linh - Đại Thịnh (Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD)

35. Khu đô thị mới Sông Hồng - Thủ Đô (Công ty cổ phần Thương mại Sông Hồng Thủ đô)

36. Khu nhà để bán và cho thuê Vinaconex2 (Vinaconex2)

37. Khu nhà ở Phương Viên (Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ du lịch Phương Viên)

38. Khu đô thị Thanh Lâm Đại Thịnh II (Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD)

39. Khu nhà ở Song Phương (Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ du lịch Phương Viên)

40. Khu đô thị Cienco 5 (Công ty xây dựng Công trình 547)

41. Khu nhà ở sinh thái Vit Tiền Phong (Công ty TNHH Nhà nghỉ cao cấp Vit Tiền Phong)

42. Khu đô thị mới Bắc đường quốc lộ 32 thị trấn Trạm Trôi (Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm)

43. Khu đô thị mới BMC (Công ty vật liệu Xây dựng và lắp ráp thương mại – BTM)

44. Khu đô thị mới AIC (Công ty cổ phần Bất động sản AIC)

45. Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Chi Đông (Công ty cổ phần Xây dựng số 9 (Vinaconex 9)

46. Khu nhà ở Minh Giang, Mê Linh (Công ty TNHH Minh Giang)

47. Khu biệt thự và nghỉ Nam Sơn (Công ty cổ phần Vĩnh Sơn)

48. Khu nhà ở TDK (Công ty cổ phần TDK)

49. Khu nhà ở cho người thu nhập thấp – Tiền Phong (Công ty cổ phần Tư vấn TK&XD Việt Nam)

50. Khu đô thị mới An Thịnh (Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Thịnh)

51. Khu đô thị Thanh Hà A (Cienco5 Land)

52. Khu đô thị Thanh Hà B (Cienco5 Land)

53. Khu chức năng hỗn hợp đô thị Đại Thanh (Công ty cổ phần Gốm xây dựng Đại Thanh)

54. Nhà ở để bán thị trấn Cầu Diễn (Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ xây lắp)

55. Khu đô thị "Thành phố giao lưu" (Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Quốc tế VEBA)

56. Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Trung Văn (Công ty cổ phần Xây dựng số 3 (Vinaconex 3)

57. Dự án chi tiết nhóm nhà ở Đông Nam Láng Hạ Thanh Xuân kéo dài (Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 4 - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội)

58. Khu Đô thị mới Việt Á (Công ty cổ phần Đầu tư thương mại công nghiệp Việt Á)

59. Khu nhà ở Minh Đức, Tiền Phong, Mê Linh (Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Minh Đức).

Theo thongtinduan.vn