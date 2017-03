Danh sách 61 bí thư tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020

An Giang: Võ Thị Ánh Xuân

Trình độ: Cử nhân sư phạm, Cao cấp chính trị.

Bà Ánh Xuân 45 tuổi, quê huyện Tịnh Biên, An Giang, hiện là UV dự khuyết BCH Trung ương Đảng.

Bà từng giữ chức Chủ tịch Hội LHPN An Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy An Giang. Bà Rịa - Vũng Tàu: Nguyễn Hồng Lĩnh Trình độ Cử nhân kinh tế, cử nhân chính trị. Ông Lĩnh 51 tuổi, quê xã Phước Đông, Cần Đước, Long An, hiện là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ông từng giữ chức Phó bí thư, Bí thư Thành đoàn Vũng Tàu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đại biểu Quốc hội khóa XI, Bí thư Huyện ủy Long Điền; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa V được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa VI.

















Bạc Liêu: Lê Minh Khái

Trình độ: Thạc sĩ kinh tế, cử nhân chính trị

Ông Khái 51 tuổi, quê xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, Bạc Liêu

Ông từng đảm nhiệm chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; Phó bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.





Bắc Kạn: Nguyễn Văn Du

Trình độ: Cử nhân chính trị, cử nhân giao thông vận tải

Ông Du 55 tuổi, quê xã Cao Thượng, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Tháng 3/2015, Phó bí thư Nguyễn Văn Du được giới thiệu vào chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn nhiệm kỳ 2010-2015. Sau đó, ông được bầu bổ sung giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh.









Bắc Giang: Bùi Văn Hải

Trình độ:Thạc sĩ ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Ông Hải 55 tuổi, quê xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Ông Hải từng làm Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện uỷ Yên Thế; Phó bí thư Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang; Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Bắc Ninh: Nguyễn Nhân Chiến

Trình độ: Tiến sĩ kinh tế. Ông Chiến 55 tuổi, quê xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.Ông Chiến từng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Bền Tre: Võ Thành Hạo

Ông Hạo 56 tuổi, quê xã Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Ông Hạo từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Giồng Trôm; Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm; Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bến Tre; Phó bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre; Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre. Tháng 6/2015 ông được cử làm Bí thư tỉnh này.







Bình Dương: Trần Văn Nam

Trình độ: Cử nhân luật, cử nhân chính trị

Ông Nam 52 tuổi, quê huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, hiện là Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Trước khi giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nam từng làm Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương.





Bình Định: Nguyễn Thanh Tùng

Trình độ: Tiến sĩ sử học

Ông Nguyễn Thanh Tùng quê xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, hiện là Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định.

Ông Tùng từng giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định.





Bình Phước: Nguyễn Văn Lợi

Trình độ: Thạc sĩ hành chính, cử nhân Chính trị.

Ông Lợi quê huyện Bình Chánh, TPHCM, hiện là Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Bình Phước

Ông Lợi từng làm Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Phước.





Bình Thuận: Nguyễn Mạnh Hùng

Trình độ: Thạc sĩ xây dựng, cử nhân lý luận chính trị, cao cấp quản lý nhà nước

Ông Hùng, 55 tuổi, quê Hà Tĩnh. Tháng 4/2015, khi đang là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015. Tái đắc cử tại ĐH đảng tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020





Cà Mau: Dương Thanh Bình

Ông Bình, 54 tuổi, quê xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.



Ông Bình từng giữ chức Phó, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau, Bí thư Huyện ủy Trần Văn Thời, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.

Cao Bằng: Nguyễn Hoàng Anh Thạc sĩ kinh tế, cử nhân lý luận chính trị Ông Anh, 52 tuổi, quê xã Trường Thọ, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Ông Hoàng Anh từng giữ các chức vụ: Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng khóa XI; ĐBQH khóa XII, PCN Ủy ban Kinh tế; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng.

Cần Thơ: Trần Quốc Trung Cử nhân kinh tế, cử nhân luật Ông Trần Quốc Trung, 55 tuổi, quê xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang. Trước khi được bầu làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ, ông Trung là Phó bí thư Thành ủy. Đà Nẵng: Nguyễn Xuân Anh Tiến sĩ quản trị kinh doanh Ông Nguyễn Xuân Anh, 39 tuổi, quê Hòa Tiến, Hòa Vang, TP Đà Nẵng, hiện là Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng. Ông Xuân Anh từng giữ chức vụ: Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng; Phó chủ tịch thường trực UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng); Phó bí thư Quận ủy Liên Chiểu, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu; Phó chủ tịch UBND thành phố; Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Đak Lak: Êban Y Phu 61 tuổi Tháng 9/2015, Phó bí thư Êban Y Phu được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015.

Đồng Nai: Nguyễn Phú Cường Trình độ: Thạc sĩ quản lý kinh tế Ông Cường 48 tuổi, quê Tân Uyên, Bình Dương, hiện là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 10/2014, khi đang là Bí thư Thành ủy Biên Hòa, ông Cường được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Đồng Tháp: Lê Minh Hoan

Trình độ: Cử nhân chính trị, kiến trúc sư, thạc sĩ kinh tế. Ông Hoan 54 tuổi, quê xã Hòa An, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp. Ông từng làm Phó giám đốc, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Cao Lãnh; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp. Tháng 4/2015, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Điện Biên: Trần Văn Sơn Kỹ sư kinh tế xây dựng Ông Trần Văn Sơn 54 tuổi quê huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ông Sơn từng kinh qua chức vụ Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng; Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Gia Lai: Dương Văn Trang Ông Dương Văn Trang 54 tuổi, quê Quảng Ngãi. Ông Trang từng đảm nhiệm chức Phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai phụ trách xây dựng tổ chức cơ sở Đảng nhiệm kỳ 2011-2015.

Hà Giang: Triệu Tài Vinh Trình độ: Tiến sĩ nông nghiệp Ông Vinh 47 tuổi quê xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, hiện là Ủy viên BCH Trung ương Đảng. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Su Phì; Phó bí thư Tỉnh uỷ; Bí thư Tỉnh uỷ, Đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang.



Hà Nam: Mai Tiến Dũng Trình độ:Thạc sĩ kinh tế Ông Dũng 56 tuổi, quê xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, UV BCH TW Đảng Ông Dũng từng giữ chứ Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam.

Hà Tĩnh: Lê Đình Sơn Trình độ: Thạc sĩ khoa học chính trị Ông Lê Đình Sơn 55 tuổi, quê xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ông từng giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Hải Dương: Nguyễn Mạnh Hiển Trình độ: Thạc sĩ quản trị kinh doanh Ông Nguyễn Mạnh Hiể, 55 tuổi quê xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, hiện là Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương. Ông Hiển từng làm Bí thư Huyện ủy Cẩm Giàng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.

Hải Phòng: Lê Văn Thành Trình độ: Cử nhân kinh tế Ông Lê Văn Thành, 53 tuổi, quê huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. Ông từng làm Giám đốc Công ty xi măng Hải Phòng, Đại biểu Quốc hội khóa 12, Phó chủ tịch UBND TP, Chủ tịch UBND TP, Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng. Tháng 8/2014, ông Thành - Phó bí thư Thành ủy đã trúng cử chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

Hòa Bình: Bùi Văn Tĩnh Trình độ: Đại học Tài chính - Kế toán Ông Bùi Văn Tỉnh, 57 tuổi, quê xã Địch Giáo, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ông Tỉnh từng làm Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình; ĐBQH khóa XII, XIII.

Hậu Giang: Trần Công Chánh Trình độ: Cử nhân KHXHNV, cử nhân lý luận chính trị. Ông Trần Công Chánh 56 tuổi, quê xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Ông Chánh từng giữ chức Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó bí thư kiêm Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Tháng 10/2015, Bộ Chính trị đã phân công ông Chánh làm Bí thư Tỉnh ủy thay người tiền nhiệm xin nghỉ.

Hưng Yên: Đỗ Tiến Sỹ 50 tuổi Ông Sỹ từng đảm nhiệm các chức vụ Chủ tịch UBND huyện Văn Lâm (Hưng Yên), Bí thư Huyện ủy Văn Lâm, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên, Phó bí thư TT Tỉnh ủy Hưng Yên.

Khánh Hòa: Lê Thanh Quang Trình độ: Cử nhân Ông Lê Thanh Quang, 55 tuổi, quê xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang, Khánh Hòa, hiện là Chủ tịch HĐND tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ông Quang từng giữ chức Giám đốc Sở KH - ĐT Khánh Hòa, Bí thư Thành ủy Nha Trang, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Kiên Giang: Nguyễn Thanh Nghị Trình độ: Tiến sĩ khoa học kỹ thuật xây dựng Ông Nguyễn Thanh Nghị, 39 tuổi, quê Cà Mau, hiện là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ông từng làm Phó hiệu trưởng ĐH Kiến trúc TP HCM, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó bí thư Kiên Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Kon Tum: Nguyễn Văn Hùng Trình độ: Tiến sĩ kinh tế, cử nhân lý luận chính trị Ông Nguyễn Văn Hùng, 51 tuổi, quê Quảng Nam. Tháng 2/2015, ông Hùng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum.

Lai Châu: Nguyễn Khắc Chử Ông Nguyễn Khắc Chử, 57 tuổi, quê huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, ông Chử từng giữ các chức danh: Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.



Lào Cai: Nguyễn Văn Vịnh Trình độ: Cử nhân kinh tế Ông Vịnh 55 tuổi quê xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, hiện là Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016. Ông Vịnh từng làm Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai; Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Lào Cai; Bí thư Huyện uỷ Bắc Hà; Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. Lạng Sơn: Trần Sỹ Thanh Ông Thanh 46 tuổi, quê xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, hiện là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ông Thanh từng giữ chức vụ: Chánh văn phòng Kho bạc Nhà nước, Phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam; Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương.

Lâm Đồng: Nguyễn Xuấn Tiến

Trình độ: Cử nhân tài chính kế toán, cử nhân chính trị

Ông Nguyễn Xuân Tiến, 57 tuổi hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ông Tiến từng giữ các chức vụ: Cục trưởng Cục Đầu tư Phát triển Lâm Đồng; Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đức Trọng; Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng.





Long An: Phạm Văn Rạnh

Trình độ: Thạc sĩ kinh tế, cao cấp chính trị

Ông Rạnh 55 tuổi, quê xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Trước khi nhận nhiệm vụ Phó bí thư Tỉnh ủy tháng 6/2015, ông Rạnh từng là Trưởng công an huyện Đức Hòa, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa; Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An.





Nam Định: Đoàn Hồng Phong

Trình độ: Thạc sĩ kinh tế

Ông Đoàn Hồng Phong, 52 tuổi, quê huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Ông Phong từng giữ các chức vụ như Phó giám đốc, Giám đốc Sở Tài chính; Bí thư Huyện ủy Ý Yên; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.





Nghệ An: Hồ Đức Phớc

Trình độ: Tiến sỹ kinh tế

Ông Hồ Đức Phớc, 52 tuổi, quê xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ông từng qua các chức vụ: Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An (từ năm 2013).





Ninh Bình: Nguyễn Thị Thanh

Trình độ: Thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân luật

Bà Nguyễn Thị Thanh, 48 tuổi, quê xã Yên Nhân, huyện Yên Mô (Ninh Bình). Bà là Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình tháng 8/2013, bà Thanh là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Yên Khánh.





Ninh Thuận: Nguyễn Đức Thanh

Ông Nguyễn Đức Thanh 53 tuổi, quê xã Trung Tiết, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, hiện là đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Ông Thanh từng làm Trưởng Bộ môn Toán - Khoa học cơ bản, Đại học Kinh tế Kỹ thuật Cửu Long - Đồng Tháp; Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận; Bí thư Huyện ủy Ninh Hải; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận





Phú Thọ: Hoàng Dân Mạc

Thạc sĩ kinh tế, cử nhân nông nghiệp

Ông Hoàng Dân Mạc 57 tuổi, quê huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Ông từng trải qua các chức vụ: Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường; Phó chủ tịch UBND tỉnh; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Năm 2013, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ.





Phú Yên: Huỳnh Tuấn Việt

Thạc sĩ quản lý nhà nước, cử nhân kinh tế

Ông Việt 53 tuổi quê xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Ông Viêt từng đảm nhiệm chức vụ: Giám đốc Sở Công nghiệp, Bí thư Huyện ủy Tuy An, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy.





Quảng Bình: Hoàng Đăng Quang

Trình độ: Thạc sĩ toán học, cử nhân kinh tế

Ông Quang 54 tuổi, quê xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, hiện là Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội.

Trước khi làm Bí thư Tỉnh ủy ông là Phó bí thư thường trực tỉnh Quảng Bình.





Quảng Nam: Nguyễn Ngọc Quang

Trình độ: Tiến sĩ kinh tế, cử nhân chính trị

Ông Nguyễn Ngọc Quang, 57 tuổi, quê quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Trước khi được bầu làm Bí thư tháng 9/2015, ông Quang từng giữ các chức vụ: Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND huyện Núi Thành, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư thường trực kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh.





Quảng Ngãi: Lê Viết Chữ

Trình độ: Kỹ sư hàng hải, cao cấp chính trị

Ông Lê Viết Chữ, 52 tuổi, quê xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi).

Ông từng trải qua các chức vụ: Giám đốc Sở GTVT, Bí thư Thành ủy TP Quảng Ngãi, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi.

Tháng 7/2014, đang là Phó bí thư Tỉnh ủy, ông Chữ được HĐND tỉnh bầu bổ sung giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Một năm sau, ông được phân công làm Bí thư Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2010-2015.





Quảng Ninh: Nguyễn Văn Đọc

Trình độ: Kỹ sư cầu đường, cử nhân lý luận chính trị

Ông Nguyễn Văn Đọc, 56 tuổi, quê xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Trước khi trở thành Bí thư Tỉnh ủy tháng 4/2015, ông Đọc là Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó chủ tịch tỉnh, Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh.







Quảng Trị: Nguyễn Văn Hùng

Trình độ: Thạc sĩ triết học

Ông Nguyễn Văn Hùng, 54 tuổi quê xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, ông Hùng làm Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Thành ủy Đông Hà, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XV.











Sóc Trăng: Nguyễn Văn Thể

Ông Nguyễn Văn Thể 49 tuổi, quê xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp), hiện là Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng.

Năm 2010, ông Thể làm Phó bí thư, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng, sau đó được bầu chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh. Tháng 6/2013, Thủ tướng điều động ông Thể làm Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.





Sơn La: Hoàng Văn Chất

Ông Hoàng Văn Chất, 56 tuổi quê xã Trực Tĩnh, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

Tháng 2/2015, khi đang là Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Chất được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XIII nhiệm kỳ 2010-2015.





Tây Ninh: Trần Lưu Quang

Trình độ: Thạc sĩ quản lý công.

Ông Trần Lưu Quang 48 tuổi, quê thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, hiện là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ông Quang từng giữ các chức vụ: Phó giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh.





Thái Bình: Phạm Văn Sinh

Trình độ: Cử nhân nông nghiệp, cử nhân luật

Ông Phạm Văn Sinh 57 tuổi quê xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Ông từng giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.





Thái Nguyên: Trần Quốc Tỏ

Trình độ: Phó giáo sư, ngành Khoa học an ninh

Ông Trần Quốc Tỏ 53 tuổi quê xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Ông từng giữ chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, hàm Thiếu tướng Công an Nhân dân.

Tháng 3/2014, ông Tỏ được điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên.





Trình độ:Tiến sĩ nông nghiệp

Ông Trịnh Văn Chiến 55 tuổi quê xã Định Long, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Ông từng giữ chức vụ: Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.





Thừa Thiên Huế: Lê Trường Lưu

Trình độ:Thạc sĩ kinh tế

Ông Lê Trường Lưu 52 tuổi quê xã Vinh Thái, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ông Lưu từng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Tài chính, Bí thư Thị ủy Hương Thủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đầu tháng 10/2015, ông Lưu được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, sau đó tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới.





Tiền Giang: Nguyễn Văn Danh

Ông Nguyễn Văn Danh 53 tuổi quê Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, hiện là Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Trước đó, ông Danh giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy (khóa IX), Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang.





Trà Vinh: Trần Trí Dũng

Trình độ: Cử nhân khoa học quân sự, quản trị kinh doanh

Ông Trần Trí Dũng 56 tuổi, quê huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Trà Vinh.





Tuyên Quang: Chẩu Văn Lâm

Trình độ: Thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân nông nghiệp

Ông Chẩu Văn Lâm 48 tuổi quê xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Ông Lâm từng giữ chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Na Hang; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang; Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang.





Vĩnh Long: Trần Văn Rón

54 tuổi

Trình độ: Tiến sĩ triết học, cử nhân kinh tế, cử nhân luật

Tháng 3/2015, ông Trần Văn Rón được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2010-2015. Sau đó, ông Rón tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.





Vĩnh Phúc: Hoàng Thị Thúy Lan

Trình độ: Thạc sĩ luật

Bà Thúy Lan 49 tuổi, quê phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Bà từng làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bí thư Tỉnh đoàn; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV.





Yên Bái: Phạm Duy Cường

Trình độ: Thạc sĩ quản trị kinh doanh, kỹ sư vật liệu xây dựng

Ông Phạm Duy Cường 55 tuổi, quê xã Ninh Sở, Thanh Trì, Hà Nội.

Ông Cường từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Nhà máy Xi măng Yên Bái; Bí thư Huyện ủy Yên Bình; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái; Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy Yên Bái (khóa XVII); Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2010-2015.