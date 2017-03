Đánh sập vụ vận chuyển hơn 7 kg ma túy từ Hải Phòng vào TP HCM

Ngày 15-6, thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an quận Bình Thạnh , TP HCM - cho biết đơn vị này vừa đánh sập một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy cực lớn do các băng tội phạm từ TP Hải Phòng chuyển vào TPHCM.

Số ma túy trên 7,1 kg, do đối tượng Hoàng vận chuyển, bị công an phát hiện bắt giữ.

Theo thượng tá Thắng, lúc 17 giờ ngày 9-6, Công an quận Bình Thạnh tiếp nhận thông tin từ Cục CSĐT Tội phạm ma túy (C47) - Bộ Công an về một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy cực lớn bằng đường bộ từ TP Hải Phòng vào TP HCM, điểm đến sẽ là Bến xe Miền Đông.

Công an quận Bình Thạnh đã chủ động phối hợp với Phòng PC47 Công an TP HCM để phá án. “Khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi chỉ biết đối tượng là nam, khoảng 30 tuổi, đi xe khách nhưng không rõ hãng xe và số xe. Vì vậy, trinh sát của Công an quận Bình Thạnh và Công an TP HCM được chia thành 3 mũi, đón lõng đối tượng vận chuyển ma túy tại những địa điểm, gồm: ngã ba Quốc lộ 1 - Quốc lộ 1K (quận Thủ Đức) và Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh)” - thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng cho biết.

Phạm Văn Hoàng cùng số ma túy trên 7,1 kg, vận chuyển bằng đường bộ từ TP Hải Phòng vào TP HCM

Suốt gần 2 giờ bí mật mai phục, quan sát tất cả những xe từ phía Bắc vào Bến xe Miền Đông, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, trinh sát phát hiện từ xe khách của hãng H.D có một thanh niên khoảng 30 tuổi, cao tầm 1,7 m bước xuống. Người này có đặc điểm như mô tả và trên tay ôm 1 thùng giấy màu trắng dán băng keo.

Trinh sát lập tức "mời" người này về Công an phường 26, quận Bình Thạnh để làm việc. Kiểm tra thùng giấy mà đối tượng mang theo, công an phát hiện bên trong chứa trên 7,1 kg ma túy, gồm: 20.000 viên thuốc lắc (5,213g), 1,982g ma túy đá.

Đối tượng Hoàng Thị Loan tại cơ quan công an.

Tay thanh niên khai tên Phạm Văn Hoàng (SN 1984, ngụ tỉnh Thái Bình) và cho biết đã nhận số ma túy từ một phụ nữ tên Loan tại Bến xe Hải Phòng lúc 21 giờ ngày 7-6. Loan căn dặn sẽ đi máy bay vào TP HCM, sau đó liên lạc để nhận lại số ma túy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Bình Thạnh xác định Hoàng Thị Loan (SN 1966, ngụ TP Hải Phòng) vào TP HCM trên chuyến bay VN1189 và đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 20 giờ 30 phút ngày 9-6. Trinh sát đã nhanh chóng tiếp cận và yêu cầu Loan về trụ sở công an để làm việc.

Bà Loan lúc đầu phủ nhận mọi hành vi liên quan đến thùng ma túy do Hoàng vận chuyển. Tuy nhiên, với những chứng cứ rõ ràng, đến tối cùng ngày, Loan nhận số ma túy này là của mình.

Ngay trong đêm 9-6, Công an TP HCM phối hợp với Công an TP Hải Phòng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Loan tại TP Hải Phòng, thu giữ thêm một số ma túy.

Hiện 2 đối tượng nêu trên cùng số tang vật đã được chuyển giao cho Phòng PC47 Công an TP HCM để tiếp tục mở rộng điều tra.