Danh tính 2 nạn nhân người Việt trong vụ tai nạn kinh hoàng ở Hàn Quốc

Hiện trường vụ tai nạn trên cầu Yeongjong nối Seoul với sân bay quốc tế Incheon. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Đại sứ quán Việt Nam, hai nạn nhân người Việt là chị Nguyễn Thị An, sinh năm 1987, quê Hải Dương và chị Nguyễn Thanh Hương, sinh năm 1984, đều lấy chồng Hàn Quốc.



Đại sứ quán Việt Nam đã liên hệ trực tiếp với chị Nguyễn Thị An và được biết chị An đã nhập quốc tịch Hàn Quốc và bị nạn khi trên đường từ sân bay Incheon về thủ đô Seoul.



Nạn nhân thứ hai là chị Nguyễn Thanh Hương đang làm thủ tục nhập quốc tịch Hàn Quốc và vẫn còn quốc tịch Việt Nam. Đại sứ quán Việt Nam đã liên hệ để tìm hiểu thêm thông tin, tuy nhiên số điện thoại của chị đang bị khóa theo yêu cầu của chủ thuê bao.



Tối 11/2, Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã liên lạc lại với Đại sứ quán Việt Nam và cải chính rằng hai nạn nhân người Việt trên chỉ bị thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng như truyền thông Hàn Quốc đã đưa tin trong ngày 11/2. Hiện cả hai nạn nhân trên đều đã xuất viện về với gia đình./.

