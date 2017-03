Đánh vợ, đánh luôn cả bảo vệ dân phố

Tối 10-8-2012, ông Huỳnh Thanh Nhật (bảo vệ dân phố phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa) đi tuần thì thấy Mười đang khống chế, đánh vợ. Ông Nhật tới can ngăn thì bị Mười đuổi nên ông báo công an phường tăng cường thêm lực lượng để giải quyết. Khi lực lượng chức năng đến can thiệp, Mười la chửi, văng tục, thách thức rồi vào nhà lấy một khúc cây chạy ra đánh vào đầu một bảo vệ dân phố. Người này may mắn không bị thương vì có mũ bảo hiểm che đỡ.

HOÀNG VĂN