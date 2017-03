Đào “địa đạo” khai thác thiếc lậu trong nhà

Rạng sáng 6-8, gần 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) chia làm ba mũi đã bất ngờ tập kích vào “sào huyệt” của một nhóm “thiếc tặc” đang hoạt động tại khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang sáu người đang đãi thiếc dưới lòng hồ. Phát hiện công an, sáu người bỏ chạy tán loạn vào rừng. Sau ba phát súng chỉ thiên, công an đã bắt giữ được một người là Mai Thế Cửu. Theo lời khai ban đầu của Cửu, nhóm “thiếc tặc” đã đào địa đạo từ hồ dẫn đến căn hầm trong một căn nhà lợp tôn trong khuôn viên khu du lịch để khai thác thiếc trái phép. Hằng ngày, hầm hoạt động khai thác từ 22 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau rồi thu dọn hiện trường để tránh bị phát hiện. Theo ông Phan Khắc Cử, Phó Giám đốc Công ty CP Du lịch Thung lũng Tình yêu, căn nhà tôn trên do ông Đoàn Nhĩ (ngụ tại phường 4, TP Đà Lạt) xây dựng. Ông Nhĩ có hợp đồng với Công ty Du lịch Kinh doanh sản phẩm nông nghiệp và đặc sản Đà Lạt. Ngay sau đó, công an đã tiến hành kiểm tra nhà và nơi kinh doanh của gia đình ông Nhĩ.

Cửa đường hầm trong nhà kinh doanh hàng đặc sản của gia đình ông Đoàn Nhĩ. Ảnh: TRẦN MỸ CHI

Qua đó, phát hiện giữa căn phòng trong nhà kề với bếp ăn có miệng hầm hình vuông (rộng 1,4 m, sâu 13 m). Bên dưới được kè chắn bằng gỗ thông rất kiên cố, có cả hệ thống điện, nước, ống thông hơi và nhiều lối rẽ đi. Tại đây, lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ một thùng đồ nghề kim loại, một máy hàn, một máy nén khí, máy bơm nước, hai xe máy cùng một số vật dụng dùng để đào đãi thiếc.

Đại tá Nguyễn Đình Long, trưởng Công an TP Đà Lạt, cho biết nhiều năm qua, trong khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu luôn là điểm nóng về tình trạng đào đãi thiếc trái phép, gây ảnh hưởng rất xấu tới môi trường, cảnh quan của khu du lịch này. Hiện Công an TP Đà Lạt đang mở rộng điều tra, làm rõ đường dây khai thác thiếc bất hợp pháp này.

TRẦN MỸ CHI - CAO DIÊN