Đào đường gây ra “hố tử thần”

Theo kết luận của nhóm nghiên cứu, nguyên nhân gián tiếp gây ra các “hố tử thần” là do việc đào đường đã làm hư hỏng kết cấu đường.Kỹ sư Hà Ngọc Trường, chủ nhiệm đề tài, cho biết vị trí xảy ra các hố sụt đều nằm gần hoặc kề sát các hố ga thu nước, một số nằm sát các phui đào đã được tái lập. Số liệu thí nghiệm cho thấy nền đất tái lập trong các hố đào đều có chất lượng thấp...



Theo số liệu điều tra 68 vị trí xảy ra hố sụt được cập nhật đến ngày 28-6, có 57 trường hợp do nước trong các tuyến ống chảy ra gây tác động (83%), 13 trường hợp do đất tái lập nền đường có độ chặt kém gây ra lún sụt (14%). Khoảng 70% hố sụt xảy ra trên các tuyến đường đều do tác động của nước trong các tuyến ống cấp nước hoặc từ các đường thoát nước.



Hội đồng nghiệm thu đã thông qua đề tài và yêu cầu nhóm nghiên cứu hoàn thiện bản báo cáo kết quả nghiên cứu, làm cơ sở để trình UBND TP quyết định các giải pháp “trị” “hố tử thần” trong thời gian tới.



Theo HỒNG NHUNG - BÁ SƠN (TTO)