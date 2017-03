Đạo tặc hàng xóm hạ sát con gái gia chủ

Kiều Văn Hậu (29 tuổi, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội) ngồi trên ghế bị cáo tại TAND Hà Nội hôm nay, 27/7, với 2 tội danh “giết người”, cướp tài sản bị truy tố, khung hình phạt có mức cao nhất lên đến tử hình.

Hậu vừa cướp tài sản, vừa suýt lấy mạng con gái nhà hàng xóm.

Khoảng gần 1h đêm ngày 6/11/2009, Kiều Văn Hậu đột nhập nhà anh Đỗ Văn Hòa lấy một đi điện thoại di động, một màn hình vi tính và tấn công cô con gái 16 tuổi của chủ nhà.

Tại cơ quan điều tra, Hậu khai nhận, do biết nhà anh Hòa có máy vi tính nên có ý định trộm cắp. Giữa đêm, Hậu cầm cây gậy gỗ dài khoảng nửa mét đi sang nhà anh Hòa. Do nhà anh không khóa cửa cổng nên Hậu đi vào sân rồi dùng tay đẩy then cài cửa đi vào nhà.

Qua ánh đèn ngủ, Hậu nhìn thấy hai con anh Hòa đang nằm trên giường, cạnh đó là chiếc bàn để máy vi tính và điện thoại di động. Hậu nhanh tay bỏ chiếc điện thoại vào túi quần. Thấy chiếc màn hình phẳng máy tính, Hậu nghĩ rằng có giá trị lớn nên đã rút phích cắm điện của màn hình ra. Một số dây dẫn đạo tặc không biết rút ra kiểu gì nên đã dùng răng cắn.

Tiếng cắn dây làm cô con gái của anh Hòa tỉnh dậy, sợ hãi, gào gọi bố. Nghĩ cô bé đã nhận ra mình, Hậu vung gậy nhắm tới đập mấy nhát vào đầu, vào người cháu. Chưa dừng lại, hung thủ nhảy lên giường bóp cổ đến khi cháu không còn cử động mới thôi.

Nghe tiếng con gọi, anh Hòa cầm đèn pin đi xuống. Thấy vậy, Hậu ôm gậy gỗ và màn hình vi tính rút chạy ra ngoài. Vứt gậy ở tường rào, Hậu giấu màn hình vi tính ở đống rơm nhà mình rồi lên giường đi ngủ.

Tại phiên tòa sáng, bị cáo ngô nghê khai nhận mọi hành vi đã gây ra. Hậu chấp nhận mọi cáo buộc về tội giết người và cướp tài sản. May mắn, nạn nhân của hung thủ không chết, chỉ tổn hại 47% sức khỏe nhưng hành vi hạ thủ của Hậu là tội phạm đã hoàn thành. Tòa nhận định, con gái gia chủ không tử vong là ngoài ý muốn của bị cáo.

Sau khi xem xét các tình tiết phạm tội, HĐXX đã tuyên phạt Kiều Văn Hậu 15 năm tủ về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản, tổng cộng mức án bị cáo phải chấp hành là 20 năm tù giam.

Theo P. Thảo (Dân Trí)