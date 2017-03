Đập biệt thự, xây nhà máy xử lý nước thải!

“Tại sao khu biệt thự dân đang sống yên ổn lại điều chỉnh quy hoạch thành nơi xây nhà máy xử lý nước thải (XLNT)?” - hơn 100 hộ dân ở tổ 27-28-29, phường An Phú Đông, quận 12 đặt câu hỏi tại buổi đối thoại về cơ sở pháp lý thực hiện dự án Nhà máy XLNT Tham Lương - Bến Cát tại phường An Phú Đông do Sở QH-KT TP.HCM chủ trì, sáng 6-9.

Ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở QH-KT, cho biết: Khu vực người dân bị ảnh hưởng trước đây thuộc dự án biệt thự nhà vườn Thanh Thủy, quy mô khoảng 550 ha. Theo đề xuất của chủ đầu tư dự án, năm 2003 Sở QH-KT có văn bản số 1741 thỏa thuận về sơ đồ vị trí khu biệt thự này. Nhưng sau đó chủ đầu tư lại không thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo. Do đó, đến thời điểm hiện nay khu vực trên vẫn chưa được quy hoạch là khu biệt thự vườn.

Dự án Nhà máy XLNT Tham Lương - Bến Cát thiếu chặt chẽ về quy hoạch, dẫn đến khiếu kiện kéo dài và người dân phải gánh chịu thiệt thòi. Trong ảnh: Một hộ dân đã bị cưỡng chế thu hồi đất. Ảnh: T.THANH

Lý giải của ông Hưng không được người dân đồng tình. Theo họ, chứng cứ rõ ràng nhất là UBND quận 12 đã dựa vào văn bản 1741 của Sở QH-KT để cấp giấy phép xây biệt thự cho nhiều hộ dân ở khu vực nói trên trong suốt thời gian từ năm 2003 đến 2009.

Ông Nguyễn Tương Minh, Phó Chủ tịch UBND quận 12, thừa nhận quận đã vận dụng sai nội dung văn bản 1741, đồng thời khẳng định văn bản này không phải là cơ sở pháp lý để xác định khu vực trên đã được quy hoạch là khu biệt thự vườn. “Do việc quy hoạch vị trí thực hiện dự án chưa chặt chẽ về mặt pháp lý nên UBND TP đã chỉ đạo tạm ngưng giải phóng mặt bằng để điều chỉnh, hoàn chỉnh về quy hoạch” - ông Minh giải thích thêm.

Nghe ông Minh trình bày, nhiều người dân càng bức xúc: “Dự án chưa đủ cơ sở pháp lý sao quận đã ra quyết định thu hồi đất, đã cưỡng chế đập nhà dân? Quận 12 vận dụng sai nội dung văn bản 1741 của Sở QH-KT, vậy thiệt hại gây ra cho dân ai sẽ bồi thường?”. Song những câu hỏi này chưa được các đơn vị liên quan trả lời thỏa đáng tại buổi đối thoại.

Ông Nguyễn Văn Lâm - Phó ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TP yêu cầu Sở QH-KT và các đơn vị liên quan lập biên bản ghi nhận đầy đủ ý kiến của người dân để báo cáo UBND TP xem xét, giải quyết. Ban Kinh tế - Ngân sách cũng sẽ có buổi làm việc với Thường trực UBND TP về vấn đề này.

Vụ việc đã được Pháp Luật TP.HCM liên tiếp phản ánh trong các số báo 24-8-2012 và 15-9-2012. Cụ thể như sau: - Năm 2001, Thủ tướng phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước của TP.HCM. Theo đó, Nhà máy XLNT Tham Lương - Bến Cát quy mô 11 ha được đặt tại phường An Phú Đông, quận 12. Đây là một thành phần của dự án Tiêu thoát nước và giải quyết ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên. - Năm 2003, tại phường An Phú Đông hình thành khu đô thị nhà vườn Thanh Thủy, được Sở QH-KT thỏa thuận bằng văn bản kèm bản đồ quy hoạch chi tiết 1/2.000. Trong quy hoạch, có hai khu vực (một rộng 1,9 ha, một hơn 6 ha) được dùng để xây nhà máy XLNT cục bộ cho khu đô thị. Tất cả giao dịch về nhà đất nằm ngoài hai khu vực trên đều diễn ra thuận lợi. Từ năm 2003 đến đầu năm 2009, những trường hợp xây biệt thự ở khu đô thị Thanh Thủy đều được UBND quận 12 cấp phép. - Tới tháng 10-2009, khi cung cấp thông tin quy hoạch cho người dân, Phòng TN&MT quận 12 vẫn ghi đây là khu biệt thự vườn. Nhưng ngay sau đó, quận 12 thông báo điều chỉnh quy hoạch khu vực 1,9 ha lên hơn 13 ha để xây dựng Nhà máy XLNT Tham Lương - Bến Cát. Vậy là những hộ dân vừa xây biệt thự xong bỗng rơi vào diện phải giải tỏa.

TRUNG THANH