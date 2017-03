Đập nhà, dựng lều để ở vì… tin cán bộ

“Sai sót về kỹ thuật” (!?) Chiều 19-4, chúng tôi tìm đến Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng. Khi đề cập đến việc 14 hộ dân đang phải sống cảnh màn trời chiếu đất thì ông Nguyễn Chí Thức, Giám đốc trung tâm, từ chối trả lời vì không nắm rõ sự việc. Pháp Luật TP.HCM tiếp tục tìm gặp ông Nguyễn Văn Anh, Phó Giám đốc trung tâm, người trực tiếp ký thông báo buộc người dân phải tháo dỡ nhà cửa trong vòng năm ngày. Ông Anh trả lời: “Vừa rồi Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn kết luận vụ việc rồi. TP đồng ý bố trí đất TĐC cho những hộ dân này nhưng phải chờ điều chỉnh quy hoạch rồi mới bố trí cho dân được. Do điều chỉnh quy hoạch không phải việc của trung tâm nên tôi không biết khi nào người dân sẽ nhận được đất TĐC”. Trong khi đó, một trợ lý của ông Anh lý giải sở dĩ người dân tự nguyện đập bỏ nhà cửa là vì muốn nhận đủ 100% tiền bồi thường. Tuy nhiên, khi PV đưa ra văn bản do ông Anh trực tiếp ký yêu cầu dân phải tháo dỡ trong vòng năm ngày thì vị này cho hay đó có thể do “sai sót về kỹ thuật”. _______________________________ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP đã làm sai quy trình. Họ không hỏi ý kiến UBND quận, chưa xin chủ trương hỗ trợ của TP mà đã ra văn bản yêu cầu người dân đập nhà, bàn giao mặt bằng trong năm ngày. Đến khi dân đập nhà xong thì lại không được nhận đất TĐC, tiền hỗ trợ thuê nhà cũng không có. Ông CAO THANH HOÀNG, Phó Chánh văn phòng UBND

quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng Gia đình tôi đã nhận tiền bồi thường và đã nộp 68 triệu đồng để mua một lô đất TĐC theo yêu cầu của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng. May mà gia đình chưa kịp đập nhà theo yêu cầu của trung tâm chứ không là ra đường ở rồi. Chúng tôi không biết mấy ông ấy làm ăn ra sao mà lại như thế nữa. Ông LÊ HỮU EM, thôn Mân Quang 1, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng