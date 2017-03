Đập phá taxi, đánh công an: Không giảm án

HĐXX nhận định không có tình tiết gì để xem xét giảm án cho bị cáo.

Theo hồ sơ, khuya 17-2-2013, hai chị em chị Hà (vợ đã ly hôn của Khanh) đi taxi đến nhà Khanh tại chung cư Tân Sơn Nhì (phường 14, quận Tân Bình). Đến nơi, chị Hà lên lầu ba đón con để chị gái đứng dưới chờ. Lúc này, Khanh không cho vợ đón con vì cho là không báo trước. Hai bên cãi vã dẫn đến xô xát khiến chị Hà ngã xuống cầu thang. Thấy vậy, chị của chị Hà liền lên đưa em và cháu xuống xe taxi đã chờ sẵn đóng cửa lại. Khanh đuổi theo và dùng tay đấm vỡ bóng đèn pha và kính chiếu hậu xe taxi.

Rạng sáng hôm sau, công an phường và bảo vệ dân phố đến mời Khanh về trụ sở làm rõ việc đập phá taxi. Khanh không chấp hành mà còn chửi bới và dùng tay đánh rồi giật mũ kêpi tấn công công an phường. Sau đó, người dân và công an khống chế bắt Khanh về phường. Theo định giá, tài sản bị thiệt hại do Khanh gây ra là hơn 4,2 triệu đồng.

AM