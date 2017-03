Đập thủy lợi thành ao cá

Có người còn được cấp sổ đỏ cả chục hecta đất trong lòng đập…

Biến công trình thủy lợi thành ao nuôi cá

Đập dâng Đồng Hiệp đảm nhận việc điều tiết, tưới nước cho khoảng 2.200 ha đất nông nghiệp trong vùng. Công trình này do Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Đồng Nai (công ty thủy lợi) quản lý và khai thác.

Khoảng năm 1990, người dân manh nha be bờ, ngăn ao trong lòng đập dâng để nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, phải đến năm 2002, khi công ty thủy lợi “hợp thức hóa” việc “phá” công trình này bằng các hợp đồng cho thuê thì lòng đập mới bị be bờ, xây nhà ồ ạt, giờ chỉ còn là một con suối nhỏ. Một đại biểu HĐND xã Phú Điền cho biết: Không chỉ đảm nhận việc tưới nước cho các cánh đồng trong vùng, đập dâng này còn có tác dụng trữ nước, điều tiết nước trong mùa mưa lũ. Đó là trước đây chứ giờ lòng đập bị người ta đắp bờ, ngăn vùng thành hàng trăm cái ao nuôi cá, trồng sen, bông súng. Công trình này đang tập trung làm lợi cho một nhóm người “sở hữu” các ao nuôi. Với hàng trăm ao nuôi cá lớn nhỏ, mỗi khi nước dâng, để cứu cho các chủ ao cá, các cơ quan chức năng đã không ngại xả đập khiến cho hàng trăm hecta lúa của nông dân ngập nặng.

Không còn nhận ra công trình thủy lợi khi mà ao hồ nuôi cá, nhà cửa mọc lên ngay trong diện tích lòng đập Đồng Hiệp. Ảnh: DĐ

Ông T., đại biểu HĐND xã Phú Điền, nói: “Người ta dung túng cho một nhóm người. Ngay từ năm 1992 tôi đã yêu cầu không được chiếm dụng lòng hồ để đắp bờ nuôi trồng thủy sản nhưng cơ quan quản lý lòng hồ đã làm ngơ. Suốt 20 năm qua, ở các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp và đoàn đại biểu Quốc hội, tôi cũng liên tục nêu việc này nhưng vẫn không được giải quyết, hậu quả là lòng đập bị phân chia, be bờ…”. Theo ông Lê Văn Tường, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Đồng Nai, việc đào đắp các ao nuôi cá trong vùng bán ngập thượng lưu đập dâng Đồng Hiệp không phải do công ty chủ trương. Năm 2002, khi công trình được tháo cạn để tu sửa, nâng cấp thì người dân tự phát xây dựng trái phép trong lòng đập. Công ty đã nhiều lần đề nghị Sở NN&PTNT, UBND huyện Tân Phú có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời tình trạng trên. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm lòng đập không kéo giảm mà ngày càng nghiêm trọng nên công ty đã bàn với các ngành chuyên môn và chính quyền địa phương, ký kết hợp đồng sử dụng mặt nước với các hộ này khi đập… đã bị lấn chiếm!

Những ai có ao trong đập?

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trên diện tích vùng bán ngập đập dâng Đồng Hiệp, hiện có 97 hộ dân được công ty thủy lợi ký hợp đồng nuôi trồng thủy sản với giá thuê là 500.000 đồng/ha/năm. Các hợp đồng có kèm điều khoản là không được sang nhượng hợp đồng cho người khác và phải đặt cống để lưu thông nước với nhau. Tuy nhiên, ở hầu hết các ao nuôi cá, người dân đã đắp bờ, khoanh vùng “lãnh địa” rất kỹ lưỡng. Nhiều chủ ao còn dựng nhà cửa, chòi canh tương đối kiên cố trong lòng đập. Đáng nói hơn, để giữ nước nuôi cá, nhiều người đã bịt ống thoát nước hoặc không đặt cống. Ngoài việc be bờ làm ao nuôi trồng thủy sản thì nhiều người đã mua đi bán lại các ao cá để thu lợi. Những ngày có mặt tại đây, chúng tôi luôn được chào mời mua ao… Một nông dân tên M. khoe với chúng tôi là vừa mua lại một ao cá 5 ha với giá 500 triệu đồng. Giá đó là chưa có sổ đỏ, còn nếu mua ao có sổ đỏ thì phải mất gần 200 triệu đồng/ha. Theo anh M., với 5 ha này, chỉ trồng sen, súng mỗi năm thu lời hơn 100 triệu đồng. Còn nếu đầu tư nuôi cá thì lợi nhuận lớn hơn nhiều lần. Những chủ ao trên đập này chủ yếu là cán bộ xã, huyện nên đập dâng ngày càng thu hẹp thành một dòng suối nhỏ. Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Tiến Đạt, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú, thừa nhận thực tế có rất nhiều cán bộ, công an có ao trong vùng bán ngập đập dâng Đồng Hiệp, đó cũng là lý do khiến dư luận ở địa phương ngày càng bất bình.

Trong số những người có đất trong lòng đập thì gia đình ông Nguyễn Văn Ngọc, Chủ tịch UBND xã Phú Điền, “may mắn” hơn nhiều người khác vì đã được cơ quan chức năng cấp sổ đỏ cho gần 10 ha đất thuộc bàu Cà Na nối liền với đập dâng Đồng Hiệp. Về số đất này, ông Phạm Tiến Đạt, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú, cho biết huyện đang chỉ đạo thanh tra làm rõ. Bước đầu cơ quan chức năng xác định số đất cấp cho gia đình ông Ngọc nêu trên là đất công. Huyện sẽ xem xét thu hồi sổ đỏ và làm rõ các cá nhân sai phạm trong việc cấp giấy chứng nhận cho gia đình ông Ngọc, biến đất công thành đất tư.

DUY ĐÔNG