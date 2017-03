Đạp trúng chỗ hiểm, bạn nhậu tử vong

Do đã bồi thường, khắc phục hậu quả và ăn năn vì hành động đánh bạn nhậu của mình nên Tuấn được tòa xử dưới khung hình phạt

Nguyễn Thanh Tuấn và ông Nguyễn Thành Danh là hàng xóm, chưa từng mích lòng nhau. Chiều 9-4-/2014, ông Danh đến nhà Tuấn nhậu và xảy ra cự cãi với anh Nguyễn Văn Thảo. Được mọi người khuyên can, ông Danh và Thảo bỏ đi.

Một lúc sau, ông Danh quay lại nhà Tuấn nhậu tiếp. Thấy ông Danh mang theo dao, Tuấn bảo: “Đi ăn nhậu mà đem dao theo làm gì, như vậy không nên”. Ông Danh không nói gì, đứng dậy đi về. Khoảng 5 phút sau, ông Danh quay lại tiếp tục nhậu.

Tuấn nhìn ông Danh nói nửa đùa, nửa thật: “Tướng ốm yếu mà hở là đòi đánh nhau”. Bị Tuấn chọc quê, ông Danh tức giận thách thức, nhưng Tuấn vẫn tiếp tục đùa ông Danh: “Vết thương trên miệng còn chưa lành kìa”.

Do Tuấn chỉ tay trúng vào vết thương ông Danh gây chảy máu nên ông Danh đứng dậy dùng tay đánh vào ngực Tuấn 2- 3 cái. Thấy Tuấn không đánh trả cũng không nói gì, ông Danh bỏ về nhà. Tuấn ngồi nhậu một lúc thì nhớ lại việc bị đánh nên đến quán nước gần đó lấy vỏ chai nước ngọt tìm ông Danh.

Đến trước sân nhà bà Thái Thị Ảnh, Tuấn gặp ông Danh đang ngồi trên băng đá liền hỏi “nhớ lúc nãy đánh tôi không?” Ông Danh không trả lời. Tuấn nói tiếp “đánh lại ráng chịu nhe” rồi cầm vỏ chai đập vào lưng ông Danh nhiều cái. Ông Danh định đứng lên thì bị Tuấn dùng chân đạp vào hông phải té xuống nền xi măng.

Vợ Tuấn hay tin chạy đến can và giật lấy vỏ chai nước ngọt. Tuấn bỏ về nhà nhậu tiếp với bạn và cho biết: “Lỡ đánh trúng anh Danh mấy cái nặng tay quá”. Những người nhậu chung khuyên Tuấn đến xin lỗi ông Danh.

Tuấn nghe theo và đến gặp ông Danh, bảo: “Lỡ lúc nãy đánh anh mấy cái nặng tay quá, cho xin lỗi. Anh có sao không?” Ông Danh cho biết: “Thấy đau ở hông quá, không biết có gãy cọng ba sườn nào không?”

Nghe vậy, Tuấn cùng con ông Danh đưa ông Danh đến Bệnh viện Đa khoa TX Bình Minh kiểm tra. Bác sĩ khám nói chưa phát hiện gì nguy hiểm, cho ông Danh nằm viện để tiếp tục theo dõi, nhưng con ông Danh kêu trốn viện về nhà.

Ông Danh về nhà nằm nghỉ đến khoảng 2 giờ sáng 10-4-2014 thì kêu đau. Gia đình tức tốc đưa ông Danh trở lại bệnh viện, sau đó chuyển Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Đến 7 giờ 15 cùng ngày thì ông Danh chết.

Kết luận giám định pháp y ngày 10-4-2014, xác định nguyên nhân ông Danh tử vong do đứt động mạch thận gây sốc mất máu cấp, đa chấn thương. Xét hành vi của Tuấn đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 3, Điều 104 Bộ luật Hình sự nên Công an TX Bình Minh đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Tuấn.

Trước tòa, Tuấn khai “do bữa đó có uống rượu, không kiềm chế được bản thân nên lỡ gây ra cái chết của ông Danh. Giờ bị cáo đồng ý bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại, xin tòa giảm nhẹ hình phạt”.

Phía gia đình ông Danh cũng cho biết vợ bị cáo Tuấn đã bồi thường chi phí điều trị, mai táng cho ông Danh là 40 triệu đồng. Nay yêu cầu bị cáo bồi thường tiếp khoản tiền tổn thất tinh thần 50 triệu đồng và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Mặc dù gia đình bị hại có đơn bãi nại xin giảm tội cho Tuấn nhưng xét hành vi của bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người khác. Bị cáo đã dùng vỏ chai đánh vào lưng và đạp vào hông bị hại, thể hiện sự phạm tội quyết liệt nên cần xử nghiêm.

Tuy nhiên, do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: đã xin lỗi và tích cực chở nạn nhân đi cấp cứu, chứng tỏ bị cáo rất ăn năn hối cãi, tự nguyện bồi thường thiệt hại, thành khẩn khai báo, bị cáo phạm tội một phần cũng vì bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân đã đánh bị cáo trước, có nhân thân tốt, được gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên HĐXX xem xét xử bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt. Cụ thể, HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Tuấn 2 năm tù giam tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo NLĐO